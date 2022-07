Unterstützung für Flüchtlingskinder aus der Ukraine

Viernheim. Die Unterstützung in Viernheim für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine reißt nicht ab. Immer wieder gibt es Aktionen, bei denen Geld gesammelt wird oder Aktivitäten angeboten werden. Nun wurde in der Kindertagesstätte St. Michael eine Spende an die Evangelium-Christen-Baptisten Gemeinde Viernheim überreicht, die vielen Familien aus der Ukraine spontan und unbürokratisch im Bethaus Unterschlupf gewährt hat.

„Unsere Kinder waren sehr fleißig und wollten den Menschen, die flüchten mussten, etwas geben“, beschrieb Kita-Leiterin Andrea Wieland die Intention, die hinter der Aktion steckt. In den Gruppen wurden Friedenslichter gebastelt und mit den ukrainischen Nationalfarben gelb und blau versehen. Dazu wurden noch Friedenstauben auf das Glas gemalt. Anschließend wurden die Bastelarbeiten bei verschiedenen Anlässen in der Kindertagesstätte verkauft. Am Ende landeten so 652 Euro in der Kasse.

Zur Übergabe der Spenden waren der Vorsitzende des Vereins der Baptisten Alexander Zeichner und Gemeindeleiter Joel Tessé mit einer ukrainischen Familie in den Kindergarten gekommen, um den Betrag, aber auch noch einige Friedenslichter, entgegen zu nehmen. Beide waren sichtlich angetan vom Engagement der Kinder. Überhaupt seien die Viernheimer eine große Hilfe gewesen. JR