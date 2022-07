Unternehmer treffen sich

Viernheim. Die Initiative „Wir Unternehmen für Viernheim“ lädt zum zehnten After-Work-Unternehmertreffen am Donnerstag, 15. September, ab 18 Uhr ins Best Western Pear Hotel ein. Die Gäste erhalten Gelegenheiten zum Austausch, Kontakte knüpfen, und es gibt einen Impulsvortrag von Gerhard Mandel, Vorsitzender des Freundeskreises der BUGA23. Er wird über die Herausforderungen und Chancen der Bundesgartenschau für Mannheim und die Region informieren.

An diesem Abend sollen auch wieder Spenden gesammelt werden, die einem sozialen Zweck zugutekommen. In diesem Jahr soll der Erlös an die Viernheimer Tafel gehen. Eine Anmeldung für das Unternehmertreffen ist unter www.wufv.de möglich. red