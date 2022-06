Autofahrer in Viernheim unter Drogen am Steuer

Viernheim. Einen 46 Jahre alten Autofahrer und seinen 41-jährigen Beifahrer haben zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Montagnachmittag in der Nibelungenstraße angehalten. Die Ordnungshüter stellten bei der Konrolle fest, dass der 46-Jährige unter dem Einfluss von Kokain und Heroin am Straßenverkehr teilnahm und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Bei seinem Beifahrer fanden sie geringe Mengen Kokain und Heroin.

Gesucht wegen Diebstahls

Im Rahmen der weiteren Überprüfungen stellten die Beamten fest, dass der Wagenlenker zur Festnahme gesucht wurde. Es lagen Haftbefehle wegen Diebstahls sowie zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten wegen Trunkenheit im Verkehr vor. Die beiden Männer wurde festgenommen.

Der Autofahrer musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis. Er soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Sein Beifahrer wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder freigelassen. Auf ihn kommt ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.