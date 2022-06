Ungleiche Voraussetzungen

Viernheim. Auch in der Kreisliga endet am Pfingstwochenende eine diesmal längere Saison. Gleich 18 Mannschaften waren zu Beginn angetreten, zwei mehr als es in der Vergangenheit die Regel war. Entsprechend spannend ist es deshalb noch im Abstiegskampf, denn gleich fünf Vereine könnten am Ende in den sauren Apfel beißen müssen. Dazu zählt auch der FV 03 Ladenburg, der zum Rundenende am Samstag um 15 Uhr ausgerechnet den souveränen Tabellenführer und frisch gebackenen Meister TSV Amicitia Viernheim empfängt.

Die Römerstädter benötigen in dieser schier aussichtslosen Situation unbedingt einen Sieg, um den um drei Zähler besser platzierten FV Hockenheim noch einzuholen. Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage könnte allerdings der einen Punkt dahinter lauernde KSC Schwetzingen noch vorbeiziehen. Wie viele Teams den Weg in die A-Klasse antreten müssen, steht am Sonntag nach dem Schlusspfiff allerdings noch nicht fest, hier muss der Ausgang der Aufstiegsrelegation abgewartet werden. Große Hoffnungen sollte sich Trainer Jörg Höpfner und seine Akteure aber nicht machen, schließlich zeigt der Trend deutlich nach unten. Die Ladenburger erreichten in den zurückliegenden fünf Spielen nur ein Unentschieden, das ist die Bilanz eines Absteigers.

Die Südhessen haben in dieser Saison noch nichts hergeschenkt. Im Gegenteil, zuletzt zeigten sich die Blau-Grünen in Torlaune, erzielten in den vergangenen acht siegreichen Begegnungen bemerkenswerte 47 Treffer und schraubten das Konto auf 131 Tore. 13 Siege in Serie sorgten für eine breite Brust und mächtig viel Selbstvertrauen.

Von den Strapazen der Meisterschaftsfeier am vergangenen Samstag sollte sich die junge Truppe mittlerweile wieder erholt haben und mit dem nötigen Ernst an die finale Aufgabe herangehen. Außerdem gebietet es die sportliche Fairness, eine seriöse Leistung abzuliefern. Im Hinspiel wurden die Ladenburger schon mit 7:0 aus dem Waldstadion geschossen. JR