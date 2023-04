Unfallflucht am Ärztehaus

Viernheim. Zu einer Unfallflucht ist es am Montag, 20. März, in der Zeit zwischen 15 und 15.30 Uhr auf dem Ärztehaus-Parkplatz in der Walter-Gropius-Allee 2 gekommen. Das teilte die Polizei jetzt mit. Der Fahrer oder die Fahrerin eines bisher unbekannten Fahrzeuges beschädigte dort einen geparkten schwarzen Mercedes. Dabei entstand ein Sachschaden von knapp 1500 Euro. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06206/9 44 00 mit den Beamten der Polizeistation Lampertheim-Viernheim in Verbindung zu setzen. pol

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1