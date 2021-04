Der Druck der Explosion hat die Fenster herausgedrückt. Aber am Gebäude in der Mannheimer Straße 93 selbst ist der Sachschaden nach Angaben von Polizei und Sparkasse überschaubar. Erneut haben unbekannte Täter einen Geldautomaten in Viernheim gesprengt. Es ist das dritte Mal innerhalb von drei Jahren. Betroffen war in allen Fällen ein Geldautomat der Sparkasse

...