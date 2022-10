Unabhängig vom Gas

Viernheim. Einen Vortrag mit dem Titel „Wärmepumpe leicht gemacht“ bietet das städtische Brundtlandbüro am Mittwoch, 19. Oktober, 19 Uhr, in der Kulturscheune an. Referent ist Heizungsmeister Christian Ochs (Bild). Darüber hinaus informiert die Viernheimer Firma Kiss und Waldecker zum Thema.

Sie wandeln Umweltwärme, meistens Luft, in nutzbare Heizwärme um. Als Antriebsenergie wird Strom genutzt. „Mit einer Wärmepumpe macht man sich unabhängig von Gas. Die Kombination mit einer Photovoltaikanlage ermöglicht es, den Betriebsstrom teilweise selbst zu erzeugen“, sagt Brundtlandbeauftragter Philipp Granzow.

In dem Vortrag erhalten die Besucher Einblicke in Technik und Einbau von Wärmepumpen im Eigenheim. Ebenso werden die technischen Rahmenbedingungen erläutert, mit denen eine Umstellung auf den Heizbetrieb mit Wärmepumpe gelingt. Der Vortrag ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 06204/98 81 11 sowie auf der Internetseite brundtland.viernheim.de. red (Bild: privat)