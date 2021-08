Umkleiden nicht mehr zeitgemäß

Viernheim. Die parlamentarische Sommerpause nutzten einige Mitglieder der SPD-Fraktion für einen Ortstermin im Waldstadion mit Peter Hoffmann, dem Vorsitzenden des TSV Amicitia Viernheim. Die Stadtverordneten interessierten sich dabei insbesondere für den Zustand der Trainingsflächen, aber auch der Funktionsgebäude, in denen Umkleiden und sanitäre Anlagen untergebracht sind sowie Sportausrüstung gelagert wird.

„Den Brief des Gesamtvereinsvorsitzenden Peter Hoffmann an den Magistrat und die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung haben wir zum Anlass genommen, um mit dem Verein ins Gespräch zu kommen“, erklärte der Fraktionsvorsitzende Daniel Schäfer.

„Es ist großartig, was die Mitglieder des größten Viernheimer Sportvereins zum Erhalt der von ihnen verwalteten Sportstätte leisten“, macht die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Alicia Hanf deutlich. So veranstaltet der Verein einmal im Jahr einen Reinigungs- und Aufräumtag im Waldstadion. Da die finanziellen Mittel begrenzt sind, packen die Mitglieder auch bei vielen anderen Projekten selbst an, wie zum Beispiel bei der geplanten Ertüchtigung des Kiosks gegenüber der Tribüne, bei der das Häuschen an eine Wasserleitung angeschlossen werden soll.

Für den Wegfall eines Spielfeldes beim Bau der Kindertagesstätte in der Lorscher Straße wurde dem Verein seinerzeit die Umwandlung eines seiner Naturrasenfelder im Waldstadion zu einem Kunstrasenplatz zugesagt. Die Kosten für den Umbau liegen im sechsstelligen Bereich. „Bei Investitionen einer solchen Größenordnung ist der Verein auf die Unterstützung der Stadt angewiesen“, so Hoffman.

Auf den wohl dringendsten Sanierungsbedarf wies der Vereinsvorsitzende am Ende des Rundgangs rund um das Stadion hin: das Funktionsgebäude. Die Begehung des Gebäudes zeigte, dass die Umkleiden, die Duschen und WCs sehr stark in die Jahre gekommen sind. Schimmelbildung an den Wänden und ausfallende Toiletten bei Großveranstaltungen sind Erfahrungen, die die Verantwortlichen immer wieder machen mussten.

Es gibt es keine separaten Duschmöglichkeiten für Frauen und Männer. „Nach dem Training müssen wir die jungen Leute gruppenweise zum Sportgelände an der Lorscher Straße schicken, um dort zu duschen. Oder sie duschen eben zu Hause“, so Hoffmann. „Die Pläne für einen Neubau des Funktionsgebäudes liegen schon seit Jahren in der Schublade. Auch eine Fläche für den Bau stünde zur Verfügung. Das Problem sind die Kosten. Der Verein kann diese ohne eine weitreichende Unterstützung durch die Stadt nicht stemmen.“

In der anschließenden Diskussionsrunde waren sich die Teilnehmer einig, dass neben der Sanierung der Rudolf-Harbig-Halle und der Errichtung eines Kunstrasenplatzes vor allem beim Funktionsgebäude am Waldstadion seit Jahren Handlungsbedarf besteht. red