Umkämpftes Remis

Viernheim. Die Handballherren des TSV Amicitia haben bei der heimstarken TSG Plankstadt einen Punkt mitgenommen. Die Badenliga-Truppe kam im Nachholspiel zu einem 22:22-Unentschieden und sicherte damit den ersten Platz in der Vorrundengruppe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es war ein holpriger Start ins Spiel. Viernheim ließ etliche hochkarätige Chancen ungenutzt und bekam in der Abwehr keinen Zugriff auf die Gastgeber. Bereits in der zehnten Minute musste Trainer Christian Müller eine Auszeit nehmen und seine Mannen neu einstellen – da stand es schon 6:1 für die Gastgeber. Ab diesem Zeitpunkt lief es besser beim TSV Amicitia, der in der 26. Minute den Anschluss zum 10:8 herstellen konnte. Die Plankstädter nahmen eine 11:9-Führung mit in die Kabine.

Gleich nach Wiederbeginn erzielte Robin Helbig den Anschlusstreffer zum 11:10, aber Plankstadt konnte nochmals davonziehen (16:13). Immer wieder konnte der TSV Amicitia den Anschluss erzielen. Erst in der 55. Minute konnte Sven Walter den Spielstand zum 19:19 egalisieren. Jan Willner setzte noch einen drauf und markierte in Unterzahl die erste Führung zum 19:20. Plankstadt konterte zweimal zum 21:20, Gröger und Willner brachten Viernheim eine Minute vor Schluss wieder mit 21:22 nach vorne.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Sieg zum Greifen nah

Die Punkte waren zum Greifen nah, aber 30 Sekunden vor dem Ende versenkte Plankstadt den Ball zum 22:22 im Viernheimer Netz. 16 Sekunden standen noch auf der Uhr, der TSV Amicitia nahm eine Auszeit. Weil beim letzten Angriff Zeitspiel angezeigt wurde, musste Viernheim früher abschließen und scheiterte am Torhüter. Nun blieben Plankstadt noch vier Sekunden, der letzte Wurf blieb aber in der Viernheimer Abwehr hängen.

TSV Amicitia: Marius Walter, Dennis Hoffmann; Jan Willner 3, Ronny Unger 1, Hossameldin Hassanien 2, Justus Mehl 3, Tim Gröger 2, Sven Walther 3, Robin Helbig 5/5, Björn Van Marwick 2, Philipp Oswald 1, Ernst Mantek, Fabian Medler, Marcel König. su