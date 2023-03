Umfrage bis 15. April verlängert

Viernheim. Im Zuge der Fortschreibung des Viernheimer Sportentwicklungsplans hat die Stadt Viernheim Anfang März eine repräsentative Bevölkerungsbefragung gestartet. Insgesamt 6000 Viernheimer Einwohnerinnen und Einwohner ab zehn Jahren wurden im Zuge eines statistischen Zufallsverfahrens ausgewählt und haben ein Schreiben der Stadtverwaltung erhalten, in dem sie aufgerufen wurden, an der Befragung teilzunehmen. Nun wurde die Frist zur Teilnahme bis zum 15. April verlängert, teilt die Stadtverwaltung mit.

„Wir möchten uns zunächst bei all denjenigen bedanken, die bereits an der Befragung teilgenommen haben“, so Bürgermeister Matthias Baaß. Allerdings bestehe noch Potenzial, weshalb der Befragungszeitraum, der ursprünglich am 24. März endete, verlängert wurde.

In den Jahren 2007/2008 hat die Stadt Viernheim gemeinsam mit dem Institut für Kooperative Planung und Sportentwicklung (IKPS) eine kooperative Sportentwicklungsplanung erstellt. In diesem Jahr wird der Sportentwicklungsplan der Stadt Viernheim fortgeschrieben, um ihn an die aktuellen Chancen und Herausforderungen anzupassen. Die Ergebnisse dieser empirischen Analysen bilden die Basis für die im Anschluss stattfindende kooperative Planungsphase. Im Rahmen von Workshops werden hierbei Handlungsempfehlungen für eine bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Sportentwicklung für Viernheim erarbeitet.

Für Informationen steht Theresa Ritzert unter TRitzert@viernheim.de oder telefonisch unter 06204/98 83 45 zur Verfügung. kur/red