Überzeugende Leistungen

Viernheim. Die beiden Teams des TSV Amicitia in der 2. Triathlon Bundesliga konnten wieder einmal gute Leistungen präsentieren. Die Damenmannschaft landete beim dritten Rennen in Trebgast als Dritte erneut auf dem Treppchen, die Herren sicherten sich den zehnten Platz der Tageswertung.

2 Bilder Delia Blaess (v.l.), Raja Neumann, Anja Strobl und Sophia Stößer landeten wieder auf dem Podium. © TSV Amicitia

Mit den ursprünglich geplanten Startern Steffen Kundel, Jan Werner und Björn Geizenauer sowie Henrik Schmitt und Leon Werle, die kurzfristig einspringen mussten, gingen die Herren in Franken an den Start. Nach 750 Metern Schwimmen kam Björn Geizenauer unter den schnellsten zehn Schwimmern aus dem Wasser, mit 9:15 Minuten war er der erste Viernheimer in der Wechselzone. Er sicherte sich für die 20-Kilometer-Radstrecke einen Platz in der ersten Radgruppe. Steffen Kundel und Jan Werner fuhren in der Verfolgergruppe mit und sammelten schnell ihren Teamkollegen ein, der dem Tempo der ersten Radgruppe nicht mehr folgen konnte. Henrik Schmitt und Leon Werle machten sich in anderen Radgruppen auf die Verfolgung.

Die ersten drei Sportler kamen fast gemeinsam in die Wechselzone, beim Fünf-Kilometer-Lauf war dann jeder auf sich gestellt und versuchte, noch Plätze gut zu machen. Steffen Kundel lief auf den 17. Platz und war damit schnellster Viernheimer, Jan Werner und Björn Geizenauer sicherten die Plätze 29 und 34. Henrik Schmitt (70.) und Leon Werle (73.) komplettierten das Ergebnis, das dem Viernheimer Team Rang zehn in der Tageswertung einbrachte. In der Gesamtwertung liegt der TSV Amicitia auf Rang elf.

Während die Herren schon auf ihrer Schlussrunde waren, fiel der Startschuss für die Damen. Der TSV Amicitia musste auf die bislang erfolgreichen Starterinnen Nina Heidemann, Kim Heidemann und Franziska Schildhauer verzichten und schickte diesmal Raja Neumann, Sophia Stößer, Delia Blaess und Anja Strobl in das Bundesliga-Rennen.

Raja Neumann zeigte beim Schwimmen ihre Klasse und kam nach 9:20 Minuten für 750 Meter als erste Starterin aus dem Wasser, dicht gefolgt von Sophia Stößer als viertschnellste Schwimmerin des Feldes. Raja Neumann übernahm mit einer weiteren Starterin anfangs die Führung beim Rad fahren, bis die Verfolgergruppe mit Sophia Stößer aufschloss. Delia Blaess und Anja Strobl machten sich eine gute Minute später auf die Radstrecke.

Anja Strobl muss aufgeben

Aufgrund gesundheitlicher Probleme musste Anja Strobl nach der ersten Radrunde das Rennen aber frühzeitig beenden. Immer noch in Führung liegend, wechselte Raja Neumann auf die Laufstrecke, in der großen Führungsgruppe war auch Sophia Stößer weiterhin dabei. Mit schnellen Laufzeiten kamen die Viernheimerinnen auf Platz vier (Stößer) und fünf (Neumann) ins Ziel Delia Blaess konnten beim Laufen noch einige Konkurrentinnen überholen und holte sich am Ende Platz 24. In der Addition der Einzelresultate schafften die Damen Platz drei der Tageswertung und erneut den Sprung auf das Siegertreppchen.

Mit dem dritten Rang behaupten die Viernheimerinnen auch die Tabellenführung in der 2. Bundesliga mit einem knappen Vorsprung vor den Teams aus Heuchelberg und Freiburg. su