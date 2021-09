Überzeugend aufgespielt

Viernheim. Am vergangenen Sonntag zeigten die beiden Viernheimer Vertretern in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim überzeugende Leistungen und konnten vor heimischer Kulisse Erfolgserlebnisse bieten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die SG Viernheim machte mit Schlusslicht Türkspor Edingen beim 7:1-Heimsieg kurzen Prozess während Lokalrivale TSV Amicitia 2 dem Titelanwärter DJK Feudenheim beim 2:2 ein Unentschieden abtrotzen konnte.

TSV Amicitia Viernheim 2 – DJK Feudenheim 2:2 (1:1): Bei der Reserve des TSV Amicitia geht es nach einem schwachen Saisonstart weiter bergauf. Nach dem 5:0 über den SSV Vogelstang gelang gegen den Titelanwärter DJK Feudenheim mit 2:2 eine bemerkenswerte Punkteteilung. Dabei zeigte das Team von Trainer Tobias Kleiner eine tolle Moral, denn gleich zweimal konnte man die Gästeführung ausgleichen. Am Ende wurde der Punkt aufopferungsvoll verteidigt.

Den besseren Start erwischen die Mannheimer, die schon nach elf Minuten durch einen von Jakob Dreher verwandelten Elfmeter in Führung gingen. Joel Schroth war es schließlich, der in der 24. Minuten zum 1:1-Ausgleich traf. Feudenheim erwischte auch nach dem Seitenwechsel den besseren Start, ging durch Tim Streuff (55.) erneut in Führung. Die Hausherren mussten anschließend einige bange Minuten überstehen, wurden dann aber durch das Tor des kurz zuvor eingewechselten Karlo Pavlovic zum 2:2-Ausgleich belohnt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

SG Viernheim – Türkspor Edingen 7:1 (2:0): Bei den Angreifern der SG Viernheim scheint der Knoten endlich geplatzt zu sein. Hatten die Stürmer der Orangenen in zuvor vier Spielen erst dreimal getroffen, wurde beim 7:1-Heimsieg über Türkspor Edingen das Torverhältnis deutlich verbessert. Man sollte den Erfolg aber nicht überbewerten, die Gäste zeigten keine ligataugliche Leistung und stehen zu Recht mit null Punkten und einem Torverhältnis von 3:25 auf dem letzten Platz.

Es dauerte einige Zeit, ehe die Hausherren den Torreigen eröffneten. Marco Guntram traf in der 19. Minute zu 1:0. Sulayman Sambou sorgte mit einem verwandelten Elfmeter für den 2:0-Pausenstand.

Nach einer guten Stunde ging es dann dreimal ganz schnell, als Marco Buttler (58.), Steven Schreck (62.) und erneut Sambou (67.) auf 5:0 erhöhten. In der 81. Minute war Matarr Touary für Edingen erfolgreich, es sollte der Ehrentreffer bleiben. Das bessere Ende hatte das Team von Trainer Ralf Dalums, das durch Claus Bopp (86.) und Guntram (89.) noch zwei Tore drauflegte. JR