Überraschung knapp verpasst

Viernheim. Wohl die Mehrzahl der gut 150 Zuschauer hatte beim letzten Saisonkampf des SRC Viernheim in der Ringer-Bundesliga gegen Spitzenreiter Wacker Burghausen mit einem klaren Sieg der Gäste gerechnet, denn die Hausherren gingen als Neuling bisher stets als Verlierer von der Matte. Am Ende stand es aber nur 18:17 für den amtierenden Deutschen Meister aus Bayern.

Die Gäste waren in der Waldsporthalle allerdings nicht in Bestbesetzung angetreten, hatten all ihre ausländischen Stars zu Hause gelassen. Deshalb konnten die Viernheimer die Hälfte der zehn Kämpfe für sich entscheiden, am Ende fehlte ein einziger Punkt zur Überraschung. Immerhin ist es den Gastgebern gelungen, ihren Zuschauern und Sponsoren noch einmal hochklassigen Sport zu bieten. Während Burghausen noch in der Meisterrunde aktiv ist, sind die Athleten des SRC nur noch Zuschauer.

Der erste Kampf verlief für den Aufsteiger perfekt, denn Cristian-Vasile Vagiunic holte sich im griechisch-römischen Stil bis 57 Kilo gegen Erwin Kosbar vorzeitig einen 16:0-Sieg durch technische Überlegenheit, was gleich vier Punkte für das Mannschaftskonto bedeutete. Burghausen konnte kampflos ausgleichen, denn im Schwergewicht (bis 130 Kilo) konnten die Gastgeber wegen der Verletzung von Sebastian Schmidt erneut keinen Ringer aufbieten, weshalb Erik Sven Thiele vier Zähler zugesprochen wurden.

Vasyl Ilnytskyi durfte im Freistil bis 61 Kilo gegen Valentin Turovskij vorzeitig die Matte verlassen, nachdem er gegen seinen Kontrahenten nach 2:10 Minuten eine 16:0-Führung erarbeitet hatte. Julian Scheuer musste im griechisch-römischen Stil (bis 98 Kilo) die Überlegenheit des ehemaligen Deutschen Meisters Ramsin Azizsir anerkennen und verlor vorzeitig mit 0:15. Für gute Stimmung bei den Viernheimer Fans während der Pause sorgte Pascal Hilkert im griechisch-römischen Stil bis 66 Kilo, der dem deutschen Spitzenringer Fabian Schmitt nach einer starken Vorstellung mit 7:3 die Grenzen aufzeigte.

Auch in der zweiten Hälfte zeigten sich die Viernheimer Ringer gut in Form und hatten lange Zeit sogar einen Sieg vor Augen. Zunächst allerdings brachte Eduard Tatarinov im Freistil bis 86 Kilogramm mit einem deutlichen 12:2-Sieg über Matthias Schmidt die Gäste wieder in Führung. Der Konter folgte auf dem Fuß. Freistilringer Daniel Antal siegte in der Klasse bis 71 Kilogramm mit einer tollen Vorstellung gegen Enes Akbulut mit 12:4, und schon hatte der SRC wieder die Nase vorne.

Das Wechselspiel ging weiter, denn Norman Balz musste sich im griechisch-römischen Stil bis 80 Kilo gegen Idris Ibaev vorzeitig mit 0:17 geschlagen geben. Viernheims Vasile Alexandru Dosoftei konnte danach im griechisch-römischen Stil bis 75 Kilo gegen Witalis Lazovski zwar schnell eine 3:0-Führung vorlegen, geriet danach aber immer mehr ins Hintertreffen und verlor am Ende mit 3:11.

Damit stand Burghausen als Sieger fest. Trotzdem packte Arkadiusz Böhm im letzten Kampf des Abends und der Bundesligageschichte des Stemm- und Ringclubs im Freistil bis 75 Kilo gegen Mansur Dakiev noch einmal sein ganzes Können aus und wurde als Schultersieger gefeiert. JR