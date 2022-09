Überraschung für Leseratten

Viernheim. Die Aktion „Ich bin eine Leseratte“ in der Viernheimer Stadtbibliothek ist zu Ende gegangen. Bis gestern hatten Kinder zwischen acht und zwölf Jahren Zeit, insgesamt sechs spannende Bücher zu entdecken. Die Kinder konnten so viele der Titel wie möglich lesen und sollen im Anschluss in einer Broschüre den Lesestoff bewerten oder in Form eines Bildes auf Papier bringen.

Am Donnerstag, 22. September, von 15 bis 17 Uhr wird der Abschluss der Aktion gefeiert. Alle teilnehmenden Kinder sind in die Stadtbibliothek eingeladen, wo einige Überraschungen auf die Leseratten warten. Wer es an diesem Tag zeitlich nicht einrichten kann, persönlich vor Ort zu sein, darf sich beim Team der Bibliothek melden: Dann wird nach einer Lösung geschaut, damit niemand ohne Belohnung bleibt.

Das Leseprojekt „Ich bin eine Leseratte“ wurde von der Geschäftsstelle Hessische Leseförderung in Zusammenarbeit mit der Sparkassenkulturstiftung Hessen-Thüringen für Schülerinnen und Schüler der dritten bis sechsten Klassen ins Leben gerufen. An diesem hat die Viernheimer Stadtbibliothek erstmals teilgenommen. red