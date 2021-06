Überlastung vermeiden

Viernheim. Die Triathlonabteilung des TSV Amicitia bietet ab Dienstag, 15. Juni, jeweils von 17.30 bis 18.30 Uhr, wieder einen präventiven Lauftechnikkurs im Waldstadion. Angesprochen werden vor allem Laufanfänger, Freizeitläufer oder Wiedereinsteiger nach längerer Pause oder Verletzung.

„Mit einer ökomischen Lauftechnik zu laufen, verbraucht weniger Energie, es läuft sich leichter und die Gelenkbelastung reduziert sich bei jedem Schritt“, heißt es in der Vorankündigung. Somit könne langfristig Überlastungen der Knie- oder Hüftgelenke vorgebeugt werden. Es werden laufspezifische Technikübungen aus dem Pose-Running erarbeitet, die jeder für sich leistungsangepasst in das eigene Training integrieren kann. Der Kurs mit Silke Heidemann läuft über acht Stunden. Die Kosten in Höhe von 85 Euro werde von den meisten gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst, teilt der TSV Amicitia abschließend mit. su