„Überfällige Sperrung“

Viernheim. „Das ist doch ein Schildbürgerstreich“ war in den vergangenen Tagen nur einer von mehreren Kommentaren in den sozialen Netzwerken. Grund für die Aufregung war die Sperrung einer Verbindungsstraße im Baugebiet Bannholzgraben, nachdem dort jahrelang freie Fahrt möglich war. Es fehlten nämlich die entsprechenden Verkehrszeichen. Die Rede ist vom Übergang der ehemaligen Bahnstrecke, die zwei Quartiere trennt. Für den zuständigen ersten Stadtrat Bastian Kempf ist die Sperrung die logische Folge des ursprünglichen Bebauungsplans, der den Verkehr in dem Wohngebiet einschränken wollte.

Zwischen der Charlie-Chaplin-Allee und der Schwester-Paterna-Allee galt ein Durchfahrverbot schon längere Zeit. Nachdem die Verkehrsschilder direkt an einem Kindergarten aber wenig Beachtung gefunden hatten, wurden dort versenkbare Poller installiert. So weit ist es zwischen der Charlie-Chaplin-Allee und der Gebrüder-Grimm-Allee zwar noch nicht, auch wenn hier nicht mehr durchgefahren werden darf. Während die Autofahrer ihre Gewohnheiten ändern müssen, spricht die Stadtverwaltung von einem überfälligen Verwaltungsakt.

Ein Hinweis aus der Bevölkerung erinnerte daran, das dieser Streckenabschnitt eigentlich nie hätte geöffnet werden dürfen. „Dieser Einwand hat sich nach eingehender Prüfung als stichhaltig erwiesen, weshalb kurzfristig gehandelt werden musste und das Durchfahrtsverbot in Kraft zu setzen war. Wir müssen uns an geltendes Recht halten“ so Kempf in seiner Antwort. Der Vorgang wurde aber auch an die städtischen Gremien weitergeleitet.

Das Baugebiet Bannholzgraben I besteht aus mehreren Quartieren, in denen keine Verkehrsverbindungen untereinander vorgesehen waren. So durften die Übergänge nur vom Linienverkehr und Versorgungsfahrzeugen wie Müllabfuhr befahren werden. JR

