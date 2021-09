Über den Wald und frühes Recycling

Viernheim. Wie Viernheim im Jahr 1900 aussah und wie die Menschen damals gelebt haben, das erfährt man eigentlich nur aus Geschichtsbüchern oder von den Erzählungen über Generationen. Die Historikerin Dr. Julia Scialpi hat sich mit der historischen Stadtentwicklung Viernheims intensiv beschäftigt und vermittelte in ihrem gut besuchten Vortrag im Museumsgarten ein lebendiges Panorama des Dorflebens um 1900 und dem Aufbruch in das neue Jahrhundert.

„Damals war das katholisch geprägte Viernheim noch ein beschauliches Bauerndorf mit weniger als 1000 Häusern und etwa 6800 Einwohnern. Die Bewohner lebten von Ackerbau, dem Handel mit Holz, Tabak und dem Handwerk, auch wenn die Industrialisierung bereits Einzug gehalten hatte. Mit der 1887 eingeweihten Oberrheinischen Eisenbahn (OEG) pendelten schon einige Fabrikarbeiter nach Weinheim und Mannheim“, begann Julia Scialpi ihre mit zahlreichen Fotografien und Plänen begleitete Ausführungen. Dabei wurden auch interessanten Zahlen präsentiert, beispielsweise die Zahl der Arbeiter im Viernheimer Gewerbe. In den Zigarrenfabriken waren 395 Personen beschäftigt, 25 in den Tabakhandlungen, 22 in der Dampfsägerei Josef Brückmann, sechs in einer Mälzerei, zehn in der Brauerei und 56 in der Hadernsortieranstalt. Dort wurden Lumpen sortiert – eine frühe Form des Recyclings quasi.

Kunsthistorikerin Julia Scialpi beschrieb im Museumsgarten vor zahlreichen Zuhörern, wie die Menschen in Viernheim vor hundert Jahren gelebt haben. © Pietsch

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Lebens war der nahe gelegene Wald. Der Viernheimer Gemeindewald reichte 1890 im Norden noch bis zur heutigen Friedrichstraße und wurde intensiv wirtschaftlich genutzt. „Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass Viernheim in den Gebäuden des heutigen Museums eine Oberförsterei des Großherzogtum Hessen-Darmstadt hatte. Dort wurde Willi Wilbrand 1871 geboren, der seine Erinnerungen an seine Kindheit der Nachwelt detailreich hinterlassen hat“, so die Historikerin weiter. Dieser Zeitzeugenbericht nahm den größten Teil des gut einstündigen Vortrages ein.

Weitere Termine

Eine Diskussion entstand um die Entstehung des Namens Viernheim. Der könnte auch vom Wald geprägt sein. Die Kiefer nennt man auch Före, selbst die Bezeichnung Firn könnte eingeflossen sein. „Dazu gibt es viele Geschichten, ganz genau wurde das bisher aber noch nicht geklärt“, führte Referentin Julia Scialpi aus.

Vielleicht gibt es beim nächsten Vortrag im Heimatmuseum weitere Information dazu. Dann geht es um „Gesichter einer Stadt – auf Zeitreise mit Viernheimer Persönlichkeiten“. Am Sonntag, 12. September, 11 Uhr, beleuchtet Dr. Peter Bilhöfer bei einem Rundgang durch den Museumsgarten anhand einzelner Personen aus verschiedenen Zeiten die über 1200-jährige Ortsgeschichte. JR