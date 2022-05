Über den Tod und Momente des Fröhlichseins

Viernheim. Schon 2021 wurde der Viernheimer Hospizverein 25 Jahre alt. Wegen der Corona-Pandemie musste die Feier aber verschoben werden. Nun kamen mehr als 100 Gäste zum Auftakt des Jubiläums mit dem Duo Die Tabutanten in die TSV-Halle. Erste Vorsitzende Jutta Behrendt begrüßte die Besucher: „Bei der Begleitung von schwerkranken und sterbenden Menschen geht es um die Frage der Endlichkeit des Lebens. Es geht um Sinnhaftigkeit. Da gibt es ernste Momente, aber auch solche des Fröhlichseins.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aber darf man über das Sterben und den Tod laut lachen? Man darf. Genau das zeigten Die Tabutanten Simone Schmitt und Christine Holzer auf der Bühne. Die Frauen benötigten für ihre Improvisationsshow zwei Stühle und ein paar Schals und Mützen, mehr nicht. Doch halt, das stimmt nicht ganz. Die Künstlerinnen brauchten dringend das Publikum, das die Stichworte für die Improvisationen lieferte. Es waren Assoziationen zu Liebe, Tod, Leben und Viernheim.

Schon ging es los mit dem rasanten Mix aus Ernst und Witz: Da erhielt die schwerkranke Annegret Besuch von einer Vertreterin des Hospizvereins. Der Ehemann hatte der Besucherin strikt verboten, über das Sterben, den Tod oder gar den Himmel zu sprechen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Lebensnahe Szenen

So saß die Begleiterin schweigsam am Bett der Kranken. Erst nach einem Glas Sekt gestand ihr Annegret: „Ich weiß, wie es um mich steht.“ Sie hatte nicht gewagt, mit ihrem Mann über den nahen Tod zu sprechen. Die Frau vom Hospizverein wusste Rat: „Sagen Sie ihm: Ich weiß, was du weißt. Wir beiden wissen, dass wir es wissen - dieses Wissen kann uns verbinden.“ Vermutlich blieb einigen Zuschauern das Lachen fast im Halse stecken, so lebensnah waren diese Szenen.

Man konnte den Verdacht haben, dass sich die Schauspielerinnen zuvor auf ihre Szenen verständigt hätten. Das war nicht so. Die Kunst des Improvisationstheaters besteht tatsächlich darin, dass die Darsteller spontan auf Stichworte reagieren. Holzer erklärt: „Kopf leer, Herz auf. Aus der Leere ergibt sich die Fülle.“ Es ist mehr: Schmitt ist Diplom-Psychologin und Holzer Diplom-Sozialpädagogin. Zusätzlich verfügen die beiden über Ausbildungen als Improvisationsschauspielerinnen und Theaterpädagoginnen. Zufällig wurde das Duo für Themen rund um den Tod angefragt. Die Aktion ist den beiden so gut gelungen, dass sie heute in ganz Deutschland um Auftritte zu dem Tabuthema gebeten werden. Sie fürchten sich nicht davor: „Das hat Tiefe.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Voraussetzung für das Spiel ist Vertrauen. Jede Darstellerin hört und reagiert auf die Impulse der anderen, keine will unbedingt ihre Idee zu einem Stichwort durchzwingen. So ist auch die Improvisation zu zwei Freundinnen, die im Hospiz-Verein aktiv sind, wunderbar gelungen. Die Frauen waren im Urlaub in Frankreich, doch eine Freundin konnte so gar nichts mit den säuselnden Männern der Provence anfangen. Sie sehnte sich nach einem nordischen Eigenbrötler in Gummistiefeln.

Natürlich ging es um Urnen und den Besuch auf dem Waldfriedhof. Eine Witwe hielt innige Zwiesprache: „Georg, gib mir ein Zeichen!“ Eine Besucherin störte das Date: „Ist das nicht übergriffig?“ Die Frau outete sich als Hobby-Gärtnerin, die den Friedhof in einen Gemüsegarten für Radieschen verwandeln wollte. Am Schluss sah man unter den Gästen nur lächelnde Gesichter - und das bei einem so ernsten Thema.