U18 erwartet starken Gegner

Viernheim. Der Spielplan wird wegen Corona-Fällen und anderweitig belegter Hallen auch bei der BG Viernheim-Weinheim kräftig durcheinandergewirbelt. An diesem Wochenende sind aber dennoch viele Teams im Einsatz.

Im Fokus steht diesmal die U18, die am Samstag um 18 Uhr den USC Heidelberg in der Weinheimer TSG-Halle empfängt. Das Derby wird ein hartes Stück Arbeit für die Hausherren, da der USC – anders als im Saisonverlauf, wo immer wieder Spieler bei der Regionalliga-Mannschaft des USC aufgelaufen sind – diesmal seine wohl stärkste Mannschaft aufbieten kann. Bei einem Sieg gegen den direkten Verfolger hat die BG noch Chancen auf die Teilnahme an der baden-württembergischen Meisterschaft. Die Damen 1 haben ebenfalls Gegner aus Heidelberg, sie spielen am Sonntag um 15.30 Uhr bei den Basketz Ladies Kurpfalz 4. Beim Tabellenzweiten haben die Viernheimerinnen nur Außenseiterchancen, wollen Rang vier aber behaupten.

Der Samstagspieltag in der TSG-Halle startet um 12 Uhr mit der U12 gegen die SG Heidelberg/Kirchheim. Um 14 Uhr folgt die U14 mit dem Oberligaspiel gegen den USC Freiburg. Die Oberligamannschaft der U16 hat es um 16 Uhr mit den PS Karlsruhe Lions zu tun. Auswärts spielen die U12-2 (13.30 Uhr bei BAC Hockenheim) und die U18-2 (14 Uhr bei LSV Ladenburg).

Am Sonntag stehen noch zwei Spiele der Herren in der Waldsporthalle an. Die Herren 3 wollen um 15.30 Uhr gegen den TSV Schönau 2 ihre Spitzenposition in der Meisterrunde der Kreisliga A mit einem weiteren Sieg untermauern. Die Herren 4 stehen in der Platzierungsrunde der Kreisliga B ebenfalls ganz oben in der Tabelle und peilen ab 17.30 Uhr den nächsten Erfolg an.

Das Spiel der Herren 1 wurde auf Wunsch des Gegners auf den 23. April verlegt. Ebenfalls abgesetzt wurde das zweite Playdown-Spiel der Jugendbundesliga-Mannschaft. Die Rhein-Neckar-Metropolitans hatten zum Auftakt um den Klassenerhalt eine 57:60-Niederlage gegen die SG Stuttgart Esslingen Kirchheim einstecken müssen, bei einer weiteren Niederlage droht die zweite Playdown-Runde, deren Verlierer absteigt. Für das zweite Duell steht noch kein Nachholtermin fest. su