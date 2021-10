U10-Team sichert sich den Titel

Viernheim. Die „Schwarzen Panther“ des TSV Amicitia Viernheim haben den Kreismeistertitel im Teamwettbewerb gewonnen. Dabei konnten sie in drei von fünf Disziplinen die Bestwertung aufstellen. Auch Mannschaften der U12 und U8 landeten auf dem Podest.

In der Kinderleichtathletik werden die Kleinsten spielerisch an die Disziplinen herangeführt. Zudem steht nicht der oder die Einzelne, sondern das Team im Vordergrund. In jeder Disziplin werden die Leistungen der sechs besten Teammitglieder gewertet. Die Platzierungen in den Disziplinen werden addiert, so dass die Mannschaft mit den wenigsten Punkten gewinnt.

In der U10 gelang das den TSV-Athletinnen und Athleten mit neun Punkten, die unter dem Gruppennamen „Schwarze Panther“ antraten. Im 40-Meter-Sprint, der Hindernissprint-Staffel und im Drehwurf sammelten sie als bestes Team jeweils nur einen Punkt. Den Hoch-Weitsprung und Schlagwurf beendeten sie jeweils als Dritte. Somit durften sich Hanna Burk, Annika Niendorf, Luisa Golumbek, Sophia Wetzel, Cara Bugert, Wilhelm Balcar, Ben Dufner, Lean Nagler, Leo Koneyl, Robin Rooth und Jan Fast über den Sieg freuen.

Die „Schwarz/weißen Tiger“ kamen in der U12 auf Rang drei. Sie mussten sich in sechs Disziplinen messen. Im Weitsprung und Schlagwurf sammelten Aaron Birk, Johanna Rhein, Maximilian Gilliar, Julia Fetsch, Paulo Häcker und Mia Schwarz jeweils zwei Punkte.

Nach einem Sturz in der 6x50-Meter-Staffel wurden sie nach einer Aufholjagd noch Dritte. Dieselbe Position erzielten sie auch im Hochsprung und 50-Meter-Sprint. Hinzu kamen vier Punkte aus dem (Kugel-) Stoß.

In der U8 gingen gleich zwei TSV-Teams an den Start, die „Bären“ und die „Löwen“. Die „Bären“ freuten sich in der Gesamtwertung über Bronze. Dabei gingen Theo Disterweg, Benjamin Eppel, Lilya Haas, Ayla Erdar, Marc Gutfrucht, Jonna Sasypko und Romeo Marter an den Start.

Mit jeweils dem zweiten Platz in der Hindernissprint-Staffel und dem Schlagwurf legten sie die Grundlage für die Medaille. Mit dem 30-Meter-Sprint und dem Zielweitsprung hatten sie insgesamt 12 Punkte auf ihrem Konto.

Die Löwen landeten dagegen mit 18 Punkten auf Platz fünf. Im Team waren Lukas Munsch, Jona Rhein, Malou Winkenbach, Lena und Emma Kansy, David Weiler, Jonas Weiler und Parviz Zarei. Der Zielweitsprung war dabei mit zwei Zählern ihre beste Disziplin. red

