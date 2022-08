Turnierauftakt am Freitag

Viernheim. Am Wochenende, von Freitag, 2. , bis Sonntag, 4. September, sind wieder mehrere Hundert Tischtennisspieler aus nah und fern beim TSV Amicitia Viernheim zu Gast. Im Rahmen des 10. Daniel-Morsch-Turniers wollen die Sportler aus ganz Deutschland die Möglichkeit nutzen, vor Beginn der Mannschaftswettkämpfe ihrer Form den letzten Schliff zu verpassen. Außerdem geht es in der Brundtlandstadt auch um TTR-Punkte. Dieser Tischtennis-Rating-Wert bestimmt das aktuelle Leistungsniveau jedes Einzelnen und spiegelt sich in der bundesweiten Rangliste wider.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie in den vergangenen Jahren liegen wieder zahlreiche Anmeldungen vor. Die Tischtennisabteilung des TSV Amicitia erwartet in der Sporthalle der Alexander-von-Humboldt-Schule ein großes Teilnehmerfeld, darunter sind zahlreiche Spieler aus den Baden-Württembergischen Verbänden, aber auch aus Ingolstadt, Zwickau und Düsseldorf.

Den Auftakt machen die Damen und Senioren am Freitagabend in den jeweiligen Leistungsklassen. Am Samstag folgt die Herrenkonkurrenz in vier Leistungsklassen. Weiter geht es am Sonntag mit einem Zweier-Mannschaftsturnier, bei dem sich jeweils zwei Spieler oder Spielerinnen als Team gegenüber stehen und den Turniersieger ermitteln.

Mehr zum Thema Fußball Blau-Grüne wollen endlich punkten Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Geselligkeit TV Bürstadt feiert sich beim Brutzelfest Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Sport Fast keine Zwischenfälle beim Viernheimer Triathlon Mehr erfahren

Die Tischtennisabteilung freut sich, wenn sie neben den Teilnehmern auch viele Zuschauer an den drei Turniertagen begrüßen darf. Der Eintritt ist frei und für Essen und Trinken ist gesorgt. JR