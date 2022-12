Tütenaktion gegen Gewalt

Viernheim. An diesem Freitag startet in neun Bäckerein die Brötchentütenaktion „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“. Erstmals beteiligt sich auch die Viernheimer Tafel an der Aktion gegen häusliche Gewalt. Insgesamt sollen 10 000 Tüten über die Ladentheke gehen. Die Aktion soll die Menschen für das Thema sensibilisieren.

In Viernheim wird die Brötchentütenaktion durch folgende Bäckereien unterstützt: Bäckerei Café am Eck, Bäckerei Harald Rettig, Zuhal’s Leckereien, Grimminger GmbH , Bäckerei Alex Krämer sowie Birgits Bäckerladen. „Wir freuen uns, dass wir spontan auch die Viernheimer Tafel zur Teilnahme werben konnten“, so Maria Lauxen-Ulbrich, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt. red