TSV Amicitia weiter unbesiegt

Viernheim. Beim Fußball-Kreisligisten TSV Amicitia läuft es derzeit nicht so gut wie zu Saisonbeginn, trotzdem ist die junge Mannschaft weiter erfolgreich. So wurde auch die Begegnung des zwölften Spieltags gewonnen, die Blaugrünen bleiben also weiter unbesiegt. Der 2:1-Auswärtserfolg beim SV Enosis Mannheim war bereits der elfte Sieg, auch wenn es lange Zeit nach einem Unentschieden aussah. Brandon Wiley war es schließlich, der kurz vor Spielende den umjubelten Siegtreffer erzielte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zuvor hatten die Hausherren lange Zeit erfolgreich heftige Gegenwehr geleistet und dem Tabellenführer das Leben sehr schwer gemacht. „Wir fanden einfach nicht in unseren Rhythmus. Enosis machte das geschickt, störte immer wieder aggressiv. Uns ist es nur selten gelungen uns freizuspielen, wir hatten zu viele Fehler im Spielaufbau. Wichtig sind am Ende aber die drei Punkte“, bilanzierte Spielertrainer Patrick Marschlich nach dem Abpfiff und sprach vom bisher schlechtesten Auftritt in dieser Saison.

Stammkräfte zunächst geschont

Brandon Wiley (vorne) traf zum entscheideden 1:2. © Berno Nix

Mit Laurenz Baaß, Sebastian Heinrich und Philipp Haas bekamen gleich drei Stammkräfte eine Verschnaufpause, wurden im Verlauf der Partie aber eingewechselt. Außerdem stand Trainer Timo Endres erstmals wieder nach seiner mehrmonatigen Verletzung wieder auf dem Spielberichtsbogen und wäre einsatzbereit gewesen.

Die Partie auf dem Kunstrasenplatz begann eigentlich nach dem Geschmack der Südhessen, denn Senkrechtstarter Paul Ewen konnte die Viernheimer schon nach vier Minuten in Führung schießen. In der zwölften Minute musste der wieselflinke Linksaußen aber verletzt ausgewechselt werden. Er war unglücklich auf den Ball getreten und lädierte sich das Knie. Laurenz Baaß kam in die Partie.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In der Folge prägten Fehler auf beiden Seiten das Geschehen, Torchancen waren Mangelware. Es dauerte bis zur 70. Minute, ehe die Bemühungen von Enosis durch den Ausgleichstreffer von Archimidis Adamidis belohnt wurden. Jetzt drängten die Mannheimer sogar auf den Sieg. Als alle in der Schlussphase mit einem Unentschieden rechneten, erzielte Brandon Wiley doch nach den umjubelten Siegtreffer für die Gäste, die damit die ebenfalls erfolgreiche Konkurrenz auf Distanz halten konnten. JR