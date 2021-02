Viernheim. Seit einigen Tagen steht fest, dass die aktuelle Handballsaison beendet ist und die Spielzeit nicht gewertet wird (wir berichteten). Die Mannschaften des TSV Amicitia Viernheim können mit dieser Gewissheit nun die neue Spielzeit 2021/2022 planen. Bei den Badenliga-Herren gibt es schon erste Informationen zur Kaderplanung für die neue Saison.

Der Spielausschuss mit Abteilungsleiter Jochen Hinz, dem Stellvertreter Ralf Schaal sowie Peter Hoffmann und Wolfgang Koob hat frühzeitig die Gespräche mit den Spielern aufgenommen. Mittlerweile haben die beiden Torhüter Dennis Hoffmann und Patrick Koch sowie die Feldspieler Jan Willner, Robin Helbig, Justus Mehl, Tim Gröger, Ronny Unger, Sven Walther, Felix Hildenbeutel, Rouven Müller, Philipp Oswald, Björn van Marwick und Ernst Mantek ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben und werden damit weiterhin im blau-grünen Dress auflaufen.

Zwei Abgänge stehen fest

Fabian Medler – hier im Heddesheimer Trikot – kommt nach Viernheim. © nix

Allerdings stehen auch schon zwei Abgänge für das Team von Christian Müller und Mirco Ritter fest. Florian Rech und Robin Unger, die beide vor der Saison 2019/2020 nach Viernheim wechselten, müssen berufsbedingt eine Handballpause einlegen.

Der TSV Amicitia hat aber bereits zwei Neuzugänge für die Saison 2021/2022 verpflichtet. Fabian Medler kommt vom TV Nieder-Olm nach Südhessen. Der Rechtshänder soll auf der Kreisläufer-Position zum Einsatz kommen und mit seiner Stärke in der Abwehr dem Viernheimer Abwehrverbund weitere Stabilität geben. Der 29-Jährige war vor Nieder-Olm für den TV Hochdorf, die SG Heddesheim, die HSG Hochheim/Wicker und die TG Kastel am Ball. „In meinen Augen ist der TSV Amicitia ein super familiärer Verein, der leistungsorientierten Handball spielen will“, freut sich Fabian Medler auf seine neue Aufgabe, die er mit der Nummer 45 auf dem blau-grünen Trikot angehen will.

Weiterer Torhüter

Der zweite neue Spieler wechselt vom TSV Birkenau nach Viernheim. Marius Walter wird das bisherige Torhütergespann Hoffmann/Koch komplettieren. Der 25-jährige wohnt in Lampertheim und hat in der Vergangenheit für den TSV Birkenau, den TV Büttelborn, den TSV Pfungstadt, den TV Reinheim, den TV Lampertheim und die HG Oftersheim/Schwetzingen das Tor gehütet. „Das Gesamtpaket mit den sportlichen Ambitionen und dem familiären Miteinander passt“, sagt Walter. Der Torwart wird zukünftig mit der Nummer 16 zwischen den Viernheimer Pfosten stehen. su