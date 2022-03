TSV Amicitia feiert 7:0-Erfolg

Viernheim. Kreisliga-Tabbellenführer TSV Amicitia Viernheim hat sich eindrucksvoll aus der Winterpause zurückgemeldet. Im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres kamen die Blaugrünen zu einem deutlichen 7:0-Heimerfolg gegen den Abstiegskandidaten FC Germania Friedrichsfeld. Die Mannheimer hatten in den ersten Minuten allerdings zwei gute Chancen, als die Hausherren vor dem eigenen Tor noch allzu sorglos agierten. Danach nahmen die Südhessen das Heft in die Hand.

Nils Anhölcher und Daniel Herbel sorgten für den 2:0-Pausenstand. Zu diesem Zeitpunkt hätte die Partie aber längst entschieden sein können, denn die Viernheimer ließen ein halbes Dutzend weiterer Chancen ungenutzt. Den Anfang macht Niklas Roesch, der nach einem Eckball aus dem Getümmel heraus das Tor verfehlte. Die Gäste mischten in den Anfangsminuten noch forsch mit, hätten sogar in Führung gehen können. Abduh Saneh, auffälligester Friedrichsfelder, konnte einen Patzer der Viernheimer Deckung aber nicht nutzen, wurde im letzten Moment von Marlon Diemer abgeblockt.

Das überfällige 1:0 fiel dann in der 25. Minute, als Anhölcher die Vorarbeit von Herbel nutzte. 60 Sekunden später hätte Herbel auf 2:0 erhöhen können, er setzte den Querpass von Laurenz Baaß aber aus fünf Metern Entfernung über den Torbalken. Besser lief es dann beim 2:0, das Herbel nach Zuspiel von Timo Endres erzielte (38.).

Friedrichsfeld leistete in der zweiten Halbzeit noch weniger Gegenwehr und viele Zuschauer fragten sich, wie das Team von Trainer Lars Weidmann eine Woche zuvor mit 4:3 beim VfB Gartenstadt gewinnen konnte. Das schnelle 3:0 durch Roesch war schließlich die Vorentscheidung.

Was folgte, waren viele gute Torchancen für den TSV Amicitia, es fehlte oft aber in der Zielstrebigkeit beim Abschluss. Trotzdem fielen noch vier weitere Treffer. Daniel Schmitt erhöhte bei seinem Saisondebüt nach Vorlage von Spielertrainer Endres auf 4:0 (58.). Danach schlug Endres selbst zweimal zu (66./76.). Den Schlusspunkt zum 7:0 setzte der zuvor eingwechselte Philipp Haas per Abstauber.

Mit diesem Erfolg konnten die Südhessen die Verfolger weiter deutlich auf Distanz halten. Am Mittwoch (19.30 Uhr) steht allerdings mit der Partie beim Tabellenvierten MFC 08 Lindenhof eine große Herausforderung an, bei der die Blaugrünen ihren Nimbus der Unbesiegbarkeit verteidigen wollen. JR

