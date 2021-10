TSV Amicitia fährt zum Tabellenführer

Viernheim. Beim Spitzenspiel der Frauen-Oberliga ist erneut der TSV Amicitia mit von der Partie. Die Fußballerinnen fahren morgen als Zweitplatzierte zum Tabellenführer VfL Herrenberg.

„Wir machen gerade einen wichtigen Schritt in unserer Entwicklung, wir trauen uns zu, gegen jeden Gegner zu bestehen“, ist Trainer Patrick Kloskalla sehr zufrieden mit dem Saisonstart, der zehn Punkte aus vier Spielen eingebracht hat. Optimismus ist deshalb auch in Herrenberg angesagt. Der Tabellenführer hat ein junges Team mit schnellen und konterstarken Spielerinnen, die mit sehr aggressivem Pressing ihren Plan umsetzen wollen. Herrenberg hat bisher zu Hause gegen Niefern (2:0) und Zähringen (3:2) gewonnen, dazu kommen Siege in Tettnang (2:1) und Lustnach (3:0). Etwas Sorgen bereitet dem Viernheimer Coach der Kader. Neben Ritz und Weber, die mehrere Monate ausfallen, fehlen morgen mit Becker, Reszczynska, Müller und Ronellenfitsch vier Stammspielerinnen. Kielmann und Lüger haben noch Trainingsrückstand, fahren aber mit nach Schwaben. Voraussichtlich werden Smith und Riedel zum ersten Mal in dieser Runde in der Startelf stehen. Anpfiff in Herrenberg ist um 13 Uhr.

Die B1-Juniorinnen fahren ebenfalls zum Spitzenreiter der Oberliga. Gastgeber Karlsruher SC hat drei Siege in drei Spielen gelandet, die jungen TSV-Amicitia-Damen liegen aktuell auf Platz fünf. Anpfiff beim KSC ist morgen um 16 Uhr. Schon um 11 Uhr sind die Frauen 2 gefordert. Die Viernheimerinnen wollen bei der SG HD-Kirchheim 2 ihren Spitzenplatz in der Landesliga verteidigen und sich weiter von der Konkurrenz absetzen. Schon am heutigen Samstag um 14 Uhr spielen die D-Juniorinnen bei den Jungs der Spvgg Wallstadt 4. Die E-Juniorinnen richten am Sonntag einen Spieltag mit vier Teams an der Lorscher Straße aus. Um 11.17 Uhr geht es gegen Polizei SV Mannheim, um 11.51 Uhr gegen die SG Oftersheim und um 12.25 Uhr gegen TSG Rheinau. su