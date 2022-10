TSV Amicitia als klarer Favorit

Viernheim. Vor einer vermeintlich einfachen Hausaufgabe steht Fußball-Landesligist TSV Amicitia Viernheim am Sonntag, 15. Oktober, 15 Uhr. Die Südhessen empfangen im heimischen Waldstadion nämlich das Schlusslicht TSV Kürnbach und sind dabei klarer Favorit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während die Hausherren schon elf Zähler auf dem Konto haben, warten die Kraichgauer noch auf ihren ersten Punkt. Kürnbach hat in den bisherigen acht Begegnungen schon 30 Gegentreffer kassiert, allerdings erst vier Mal selbst getroffen. Beides sind Minusrekorde der Landesliga. Das Team von Trainer Alexander Runne muss also schon jetzt um den Klassenerhalt bangen. In der vergangenen Saison erreichte die Mannschaft mit Mühe den Relegationsplatz, konnte sich danach aber in zwei Entscheidungsspielen gegen die Vizemeister der Bezirksligen Sinsheim und Heidelberg durchsetzen. Am vergangenen Wochenende schrammten die Kürnbacher ganz knapp am ersten Erfolgserlebnis vorbei, als man auf heimischem Grün gegen den VfB St. Leon bei der 1:2-Niederlage fast ein Unentschieden erreicht hätte.

In der Tabelle abgerutscht

Der TSV Amicitia musste bei der 1:3-Niederlage in Eppelheim nach drei siegreichen Partien erstmals wieder als Verlierer den Platz verlassen und rutschte dadurch in der Tabelle mit elf Zählern auf Platz elf ab. Ein Heimsieg würde dem Punktekonto des Aufsteigers also ganz gut tun. Aber auch diesmal muss das Trainergespann Patrick Marschlich und Timo Endres wieder einige Akteure ersetzen. Im Lauf der Saison ist es nur selten gelungen, zweimal hintereinander die selbe Formation aufzubieten.

Mehr zum Thema Fußball Aufwärtstrend gestoppt Mehr erfahren Fußball A-Ligisten vor schweren Aufgaben Mehr erfahren Fußball Schwierige Aufgaben für Viernheimer Teams Mehr erfahren

Zwischen den Pfosten gab es die gewohnte Rotation. Weil die Blau-Grünen aber über zwei starke Torhüter verfügen, liegt dort nicht die Problemzone. In der Abwehr gab es wegen Verletzungen immer wieder Umstellungen, und auch im Mittelfeld bot das Trainergespann oft neue Kräfte auf. Die Offensive der Blau-Grünen hat mit mehr als zwei Treffern pro Spiel ihr Soll dagegen erfüllt. Entscheidend für die erfolgreichen Spiele war allerdings die Einstellung der Akteure, was Trainer Marschlich am vergangenen Wochenende vermisste. JR