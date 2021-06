Trotz Corona ein gelungener Start in die neue Badesaison

Viernheim. „Ich bin angenehm überrascht“, freute sich Nicole Dalesio, als sie am Donnerstag zusammen mit ihrem Sohn Lio das Viernheimer Waldschwimmbad besuchte. „Die Reservierung war einfach und hat reibungslos funktioniert, und die Schwimmbecken sind nicht überfüllt, wie das vor einigen Jahren immer wieder der Fall war. Wir kommen wieder!“, so die Leiterin des Tierheims. Dazu kam das perfekte Wetter, das Badegäste wie Sonnenanbeter anlockte und sicher bereits den einen oder anderen Sonnenbrand verursacht haben dürfte.

Auch die Schwimmmeister fanden den Start gelungen. „Am ersten Tag wurden im Waldschwimmbad insgesamt 320 Besucher gezählt. In den vier Zeitfenstern wären sogar 1000 Gäste mehr möglich gewesen“, war Bäderchef Michael Schmidt mit der Auslastung am ersten Tag zufrieden. Vieles müsse sich erst noch einspielen, auch wenn der Ablauf dem des Vorjahres zu fast 100 Prozent gleicht.

So sind spontane Besuche nicht möglich. Stattdessen müssen sich Badegäste über das Internet unter www.stadtwerke-viernheim.de einen Platz reservieren, was die eine oder andere Wasserratte zunächst abgeschreckt haben dürfte. In den jeweiligen Bereichen des Schwimmerbeckens waren 18 bis 30 Personen gleichzeitig erlaubt, was für übersichtliche Verhältnisse gesorgt hat. Aber auch im Wasser musste ein Abstand von jeweils 1,50 Metern eingehalten werden.

Kurzurlaub vor der Haustür

Am Feiertag hatten auch mehrere Familien den Weg ins Waldschwimmbad gefunden. Sie verlebten einen Kurzurlaub vor der eigenen Haustür. Die Kinder mussten sich allerdings auf das Nichtschwimmerbecken und das Schwimmerbecken beschränken, denn andere Becken waren abgesperrt. Immerhin war das Ein-Meter-Brett geöffnet, was ausgiebig genutzt wurde. Unverständlich war nach Meinung von Gästen die Sperrung des Spielplatzes, denn ähnliche Einrichtungen im Stadtgebiet könnten schließlich auch genutzt werden.

Geschlossen war auch der Kiosk. „Unter den herrschenden Bedingungen mit begrenzter Anzahl an Gästen und den Zeitfenstern macht es bei einer kurzen Verweildauer einfach keinen Sinn, die Fritteuse anzumachen, um die beliebten Pommes zu verkaufen. Es fehlt an Kunden, das rechnet sich nicht“, zeigte sich Kioskbetreiber Sascha Eisenbeiß skeptisch, was die Erwartungen an diese Saison betrifft. Schon im vergangenen Jahr hatte er nicht geöffnet.

Die maximale Besucherzahl im Waldschwimmbad beträgt zwar mehr als 300 Personen pro Zeitfenster, von denen es an Werktagen derzeit vier Stück gibt. Der Grenzwert wird aber fast nie erreicht. So wird ein Teil der Hygienevorschriften umgesetzt, mit denen man eine Überbelegung auf den Liegewiesen und in den Becken vermeiden will. An Sonn- und Feiertagen gibt es drei Zeitfenster, wobei der Mittelblock von 10 bis 16.30 Uhr bewusst großzügig bemessen wurde.

Reservierungen sind jedoch immer nur für den aktuellen und den Folgetag möglich. Die Eintrittskarten können, wie bisher auch, am Kassenautomaten erworben werden. Dort kann mittlerweile auch mit Karte bezahlt werden. Es gibt allerdings keine Jahres- oder Mehrfachkarten.

„Die Gäste haben Verständnis für die Einschränkungen, die meisten kennen die Vorgehensweise ja aus dem vergangenen Jahr“, freute sich Michael Schmidt über einen ruhigen Badebetrieb. Für Aufregung sorgte nur ein Bienenvolk, das es sich in Nähe des Schwimmerbeckens gemütlich gemacht hatte. Die Insekten wurden fachmännisch eingefangen und umgesiedelt.