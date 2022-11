Trompeter treten auf

Viernheim. . Einen musikalischen Impuls für die Menschen sowie hoffnungsvoll-freudige Töne in herausfordernden Zeiten verspricht sich die städtische Presse- und Informationsstelle von den vorweihnachtlichen Auftritten der beiden Trompeter Manuel Thomas und Ralph Dinu-Biringer auf dem Balkon des Viernheimer Kunsthauses. Zu hören sind die Musiker an den vier Montagen im Advent, am 28. November, 5., 12. sowie am 19. Dezember, jeweils um 17.30 Uhr.

Die Trompete nimmt in der klassisch-abendländischen Musikliteratur eine prominente Stellung ein und gilt als „Verkündigungsinstrument“, betont die Stadt. Dieser Tradition folgend würden die beiden in Viernheim von zahlreichen Veranstaltungen bekannten Musiker einige Lieder vortragen. red