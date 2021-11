Trompetenklänge vom Balkon des Kunsthauses

Viernheim. Trompetenklänge im der Vorweihnachtszeit haben eine lange Tradition. Die wurde in diesem Jahr auch in Viernheim aufgegriffen. So erschallten am späten Montagnachmittag bekannte Weihnachtslieder auf dem Apostelplatz, gespielt vom Balkon des Kunsthauses. Dort machten Manuel Thomas (l.) und Ralph Dinu-Biringer mit ihren Blasmusikinstrumenten Besuchern und Passanten eine musikalische Freude. Gespielt wurden bekannte Stücke wie „Wir sagen euch an den lieben Advent“, „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“, „Alle Jahre wieder“ und der Klassiker „Oh Tannenbaum“, passend zu dem frisch geschmückten Weihnachtsbaum vor der Apostelkirche. Im Rahmen der Aktion „Lebendige Adventszeit“ gibt es am 13. und 20. Dezember weitere Auftritte an gleicher Stelle. JR

