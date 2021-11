Trompete vom Balkon

Viernheim. In der Vorweihnachtszeit wird der Trompete in der klassisch-abendländischen Musikliteratur eine sehr prominente Stellung eingeräumt. Sie gilt als das „Verkündigungsinstrument“ schlechthin. Dieser Tradition folgen Manuel Thomas, Ralph Dinu-Biringer und Dr. Philip Weidner. Im Rahmen der Aktion „Lebendige Adventszeit“ werden sie an drei Montagen in der Adventszeit den Balkon des Viernheimer Kunsthauses erklimmen und mit ihren Trompeten für vorweihnachtliche Stimmung in der Innenstadt sorgen. Die musikalische Einlage findet erstmals am Montag, 29. November, und dann wieder am 13. und 20. Dezember, jeweils ab 17.30 Uhr, statt.

Corona-Regeln beachten

Die drei Musiker sind in Viernheim keine Unbekannten: Viele Menschen kennen sie von zahlreichen kirchlichen und weltlichen Veranstaltungen, nicht zuletzt von den großen Adventskonzerten in St. Michael. Sie schenken Viernheim einen kleinen musikalischen Impuls für die Innenstadt und ihre Menschen, hoffnungsvoll-freudige Töne, denen in diesen herausfordernden Tagen und Zeiten noch einmal eine besondere Bedeutung zukommen.

Ralph Dinu-Biringer und zwei Kollegen musizieren im Advent. © Jessica Peters

Die Veranstalter bitten die Zuhörenden auf der Straße um Einhaltung der gültigen Bestimmungen und Regeln der hessischen Landesregierung im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. Es gelten die Abstandsregeln und auch die Maskenpflicht. red