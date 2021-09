Trompete mit im Spiel

Viernheim. Festlich beschließt die Kombination von Trompete und Orgel an diesem Sonntag, 26. September um 19 Uhr die siebten Viernheimer Orgeltage in der Auferstehungskirche.

Marion Krall (Orgel) ist Assistentin an der Christuskirche in Mannheim und hat kürzlich ihr Solistenexamen abgelegt. Mit Falk Zimmermann (Trompete) steht ihr ein in Viernheim gern gesehener Gast zur Seite, der sonst am Nationaltheater Mannheim tätig ist. Die beiden werden Werke von Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude, JeanLanglais und Einojuhani Rautavaara vortragen.

Der Eintritt beträgt 8 Euro, für Kinder und Jugendliche 5 Euro. Eine Anmeldung per E-Mail an die Adresse kantormartinstein@gmx.de wird empfohlen. Der für Konzerte übliche Nachweis „geimpft/getestet/genesen“ ist vor Veranstaltungsbeginn vorzulegen. red