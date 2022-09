Trommeln im Workshop

Viernheim. Das Internationale Frauencafé bietet einen Schnupperkurs mit dem Trommelpalast Mannheim an. Er findet am Montag, 12. September, um 15 Uhr findet der Kurs im Treff im Bahnhof, Friedrich-Ebert-Straße 8, statt. An diesem Nachmittag haben alle die Gelegenheit, sich an Trommeln und sonstigen Percussions sowie an Boomwhakers auszuprobieren. Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt, weshalb eine Anmeldung telefonisch unter 06204/98 83 64 oder per E-Mail an gleichstellungsbuero@viernheim.de erforderlich. Der Trommelschnupperkurs findet im Rahmen der „Woche der Vielfalt“ statt. Näheres unter http://integration-viernheim.de. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1