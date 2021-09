Triumph und Niederlage

Viernheim. Licht und Schatten lagen am vergangenen Sonntag bei den beiden Viernheimer Vertretern in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim eng beieinander.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die SG Viernheim unterlag beim Ortsnachbarn SC Käfertal nach schwacher Leistung deutlich mit 0:4. Die zweite Garnitur des TSV Amicitia konnten mit dem 5:0-Sieg gegen den SSV Vogelstang den Abwärtstrend stoppen.

Viernheims Joseph Collier setzt sich im Duell gegen Manfred Kern durch. Die Amicitia-Reserve gewinnt mit 5:0 (linkes Bild). Chancenlos war dagegen die SG in Käfertal. Christian Hauser aus Viernheim kämpft gegen Philipp Kempf (rechtes Bild). © Nix

TSV Amicitia Viernheim 2 – SSV Vogelstang 5:0 (1:0): Das Team von Trainer Tobias Kleiner zeigte nach der deftigen 0:7-Niederlage am Vorsonntag in Schriesheim die gewünschte Trotzreaktion und fertigten den SSV Vogelstang im heimischen Waldstadion deutlich mit 5:0 ab. Mit dem ersten Saisonsieg verließ die Reserve des TSV Amicitia auch die Abstiegszone.

Mit Florian Schlierf, Jason Linhoff und Florian Lammer konnte Kleiner auf drei Akteure aus dem Kreisligakader zurück greifen, die nach längeren Pausen Spielpraxis sammeln sollten. „Das gab der Mannschaft natürlich mehr Stabilität. Es dauert aber bis zu zweiten Halbzeit, ehe das neu zusammengestellte Team besser harmonierte“, freute sich der Viernheimer Trainer über drei wichtige Punkte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Joseph Collier hatte in der 26. Minute die Hausherren in Führung geschossen. Kurz nach Wiederanpfiff legte Schlierf das 2:0 nach und bracht so mehr Ruhe ins Spiel. Collier mit seinem zweiten Treffer sorgte für die Vorentscheidung (60.). Danach schraubten Kerem Kuzu (71.) und Serhat Taflan (73.) das Ergebnis weiter in die Höhe.

SC Käfertal – SG Viernheim 4:0(0:0). Die Orangenen hatten in Käfertal nicht den Hauch einer Chance, waren mit der 0:4-Niederlage sogar noch gut bedient. Schon nach elf Minuten war im Duell mit den Mannheimern die Vorentscheidung gefallen, denn Routinier Denis Przybyla hatte mit einem frühen Doppelschlag (2./11. Minute) für eine 2:0-Führung gesorgt. Bis zur Pause blieb es beim Zwei-Tore-Rückstand für die Südhessen, auch weil die Hausherren mehrere Möglichkeiten ungenutzt ließen.

Auch nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild: Käfertal blieb auf dem Vormarsch. Die Viernheimer verzeichneten dagegen so gut wie keine Torchance. Auf der anderen Seite dauerte es bis zur 68. Minute, ehe Marcel Sutter mit dem 3:0 für klare Verhältnisse sorgte. Przybylas dritter Treffer (84.) markierte schließlich den Endstand. SG-Trainer Ralf Dalmus sprach an alter Wirkungsstätte von einer verdienten Niederlage, „die müssen wir schnell abhaken und uns auf das nächste Spiel konzentrieren.“ JR