Trickdieb greift zu

Viernheim. Ein Trickdieb hat auf hinterlistige Weise das Goldarmband einer Seniorin geraubt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der Täter die gehbehinderte Frau zunächst in einer Bäckerei in der August-Bebel-Straße beobachtet haben. Dann sei er der Frau gefolgt, die mit einem Rollator unterwegs war.

Blumenstrauß auf den Rollator

In der Nähe der Alexander-von-Humboldt-Schule habe er die Rentnerin schließlich in gebrochenem Deutsch angesprochen und ihr einen Blumenstrauß auf den Rollator gelegt. „Im Gespräch hatte der Fremde mehrmals Körperkontakt zu der Frau, den er offensichtlich dafür genutzt hat, das Armband vom Gelenk zu lösen“, heißt es von der Polizei. Zwar habe die Seniorin am frühen Samstagnachmittag noch wahrgenommen, dass ihr etwa 800 Euro teures Goldarmband zu Boden fiel; sie habe nicht mehr verhindern können, dass der Unbekannte rasch nach dem Schmuckstück griff und sich dann mit der Beute in Richtung des Franconville-Platzes entfernte.

Der Täter soll seine blonden Haare zu einem „kleinen Hahnenkamm“ gekämmt haben. Er sei mit Jeans und einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen. Außerdem habe ergrau-weiße Sportschuhe getragen. Der Mann soll zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein.

Zeugen können sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/70 60 melden. pol/wol

