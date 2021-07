Triathlon-Nachwuchs feiert erste Erfolge

Viernheim. Die Teams der ersten bis fünften Hessischen Triathlon-Liga waren in Bottendorf am Start, um dort beim Burgwald-Triathlon ihren ersten Wettkampf der Saison auszutragen. Der TSV Amicitia war in der Ersten HTL bei den Männern und in der Zweiten HTL bei den Frauen vertreten.

Um auch der Jugend A einen Start zu ermöglichen, gibt es dieses Jahr ein besonderes Format: Jedes Team teilte seine Starter auf. Die eine Hälfte absolviert eine Super-Short-Distanz mit 300 Meter Schwimmen, 15 Kilometer Radfahren und drei Kilometer Laufen, während die anderen Starter über die Sprint-Plus-Distanz antreten mit 600 Meter Schwimmen, 29 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen.

Punktgleich mit dem Sieger

Über die Sprint-Plus-Distanz waren Björn Geizenauer (dritter Platz), Benedict Schnitzler (17. Platz) und Carlo Brandmüller (30. Platz) am Start; die SuperShort-Distanz absolvierten Jan Werner (dritter Platz) und Henrik Schmitt (neunter Platz). Gemeinsam konnten sich die Athleten den zweiten Platz in der Tageswertung holen. Punktgleich in den Platzziffern, aber aufgrund der längeren Gesamtzeit musste Viernheim dem Tria-Team Bruchköbel den ersten Platz überlassen.

Das dritte Viernheimer Damen-Team belegte den siebten Platz in seiner Liga. Bei dieser Mannschaft geht es darum, junge Athletinnen langsam an den Ligabetrieb heranzuführen. Gleich zwei Startinnen aus dem Jugendteam des TSV Amicitia konnten so erste Ligaerfahrung sammeln. Elli Campbell (neunter Platz) und Jette Müller (zwölfter Platz) absolvierten die SuperShort-Distanz, während Hannah Geizenauer (zehnter Platz) und Birgit Müller (18. Platz) über die Sprint-Plus-Distanz starteten.

Erfolge gab es auch für die Jugend. Beim Woogsprint-Triathlon in Darmstadt waren Starter der Jugendabteilung des TSV Amicitia Viernheim dabei. Bei den Schülern A (Jahrgänge 2008 und 2009) standen 400 Meter Schwimmen, zehn Kilometer Radfahren und 2,7 Kilometer Laufen an.

Arne Bausewein belegte Platz zwei und Felix Bugert den siebten Rang. Corvin Münch wurde in der Klasse Jugend B (Jahrgänge 2006 und 2007) Siebter über dieselbe Distanz. Louis Bugert musste über die volle Sprintdistanz ran und wurde Vierter in der Jugend A (Jahrgänge 2004 und 2005). su