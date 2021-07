Triathleten steigen in 2. Bundesliga auf

Viernheim. „Nach zehn Jahren in der Regionalliga haben wir es geschafft.“ Peter Brandmüller freut sich über den Erfolg der Ersten Herrenmannschaft. Die Triathleten feiern den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Das dritte Rennen der Regionalliga-Saison fand in Darmstadt statt. Das Viernheimer Team holte sich den zweiten Platz der Tageswertung, schob sich vor die Hauptkonkurrenten aus Trier und sicherte damit den Aufstieg in die zweite Triathlon-Bundesliga. Ruben Zillig war schnellster Mann über die Sprintdistanz. Er kam nach 57:41,23 Minuten als Erster ins Ziel. Mit ihm auf dem Siegertreppchen stand Steffen Kundel, der mit 57:50,55 Minuten den dritten Platz in der Einzelwertung erreichte. Die Ergebnisse von Julius Ott (21. Platz), Marius Manger (26. Platz) und Philipp Rhein (31. Platz) komplettierten das Team-Resultat. In der Addition der Zeiten war die Heimmannschaft des DSW Darmstadt ein wenig schneller, die damit den ersten Platz in der Mannschaftswertung belegte. Nach dem Woogsprint-Triathlon liegt der TSV Amicitia auf dem zweiten Platz der Regionalliga-Wertung. Viernheim kann dennoch aufsteigen, denn Spitzenreiter DSW Darmstadt ist bereits in der zweiten Bundesliga vertreten und kann sein Aufstiegsrecht deshalb nicht wahrnehmen. su