Treffpunkt der kreativen Köpfe

Viernheim. Der Kunsthandwerkermarkt in der Mehrzweckhalle der Goetheschule, dem ehemaligen Central-Kino, öffnet am Wochenende erneut seine Türen. Von Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. Dezember, bieten Hobbykünstler dort ihre individuellen Produkte an. Viele Dinge, die Besucher dort kaufen können, sind Unikate und eignen sich wunderbar auch als Weihnachtsgeschenk. Ob Dekoartikel, handgemachter Schmuck oder Naturkosmetik – für jeden Geschmack ist etwas dabei, und alles ist handgemacht.

Öffnungszeiten sind freitags von 17 bis 22 Uhr, samstags von 16 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 15 bis 20 Uhr.

Die Workshops von Sabine Schramek (l.) sind sehr beliebt. © Othmar Pietsch

Zuletzt stießen die Workshops von Sabine Schramek auf großes Interesse – vor allem bei den jüngeren Besuchern. „Man sieht, dass man Kinder und Jugendliche auch heutzutage noch für Handarbeit begeistern kann. Schließlich kommt am Ende ein individuelles Produkt heraus, das man in keinem Geschäft kaufen kann“, sagt die Vorsitzende des Hobbykünstlervereins Viernheim.

Der Hobbykünstlerverein Viernheim ist ein Zusammenschluss von Menschen, die der Spaß an ihrem Hobby eint und die sich gerne darüber austauschen. Seit dem Tag der Gründung vor zehn Jahren wird Wert darauf gelegt, die vielfältigen Hobbys in der Gesellschaft zu pflegen und weiterzuverbreiten. Die Ergebnisse sind auf den Kunsthandwerkermärkten zu sehen, bei Vorführungen werden die unterschiedlichen Techniken präsentiert. JR