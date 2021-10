Viernheim. Der Treffpunkt am Rovigoplatz hat eine gelungene Premiere gefeiert. Bei trockenem Herbstwetter waren viele Besucher in die Schulstraße gekommen, um das neue Angebot unter die Lupe zu nehmen – und auch die Angebote zu probieren.

„Das ist natürlich klasse, wenn dieses zusätzliche Angebot in der Innenstadt gleich solch eine große Nachfrage erfährt“, freute sich Petra Reuter-Schäfer, die mit ihrer Worschdkischd gleich doppelt vertreten ist, über die Resonanz.

Sie hatte mit dem damaligen Ersten Stadtrat Bastian Kempf das Projekt angestoßen, das wegen Corona aber mehrfach verschoben werden musste. „Ich hatte mit dem Wirtschaftsförderer Alexander Schwarz und danach mit Bürgermeister Matthias Baaß das Thema wieder aufgegriffen und sofort Unterstützung erhalten“, erinnert sich Petra Reuter-Schäfer.

Schnell waren weitere Standbetreiber gefunden. So waren bei der Premiere neben der Worschdkischd noch Winzergenossenschaft Schriesheim, die „Creperia da Laurella“, das „coffee-bike“ und „Die Olive“ mit ihrem Spezialitätenwagen vertreten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass in Zukunft das kulinarische Angebot erweitert wird. Auch an Livemusik während des Markttreibens wird gedacht.

