Viernheim. Über 30 Vereinsvertreter haben sich beim digitalen Vereinsfrühschoppen eingewählt. Hauptthema war die Corona-Krise und ihre Auswirkungen. Es wurde aber auch ein vorsichtig optimistischer Blick in die Zukunft gewagt.

Aus dem vorangegangenen Vereinsfrühschoppen heraus hat sich der Viernheimer Pandemiebeirat für die Vereinswelt entwickelt. „Dieses Gremium soll die Corona-Lage und die Entwicklungen aus verschiedenen Perspektiven berücksichtigen, ein Gesangverein hat andere Probleme und Anliegen als ein Sportverein“, erklärt Stephan Schneider, Leiter des Kultur- und Sportamts. Neben den Vertretern der Vereine gehören auch Mitarbeiter verschiedener Ämter der Stadtverwaltung zu dem Kreis. Angedacht ist der regelmäßige Austausch in Videokonferenzen und per E-Mail zu den aktuellen Veränderungen. So hat der Beirat zu ersten Öffnungsmöglichkeiten getagt und gemeinsam besprochen, was vor Ort umgesetzt werden kann.

Bürgermeister Matthias Baaß informiert die Frühschoppen-Teilnehmer über die aktuelle Corona-Lage: „Es sind, trotz der hohen Zahlen, keine besonderen Maßnahmen in Viernheim notwendig.“ Die bekannten Infektionen hätten vor allem berufliche Zusammenhänge und beträfen meistens die Altersgruppe zwischen 20 bis 30 Jahren. „Man ist vielleicht ein bisschen unvorsichtiger geworden“, mahnte Baaß. Man müsse auf neue Regelungen der hessischen Landesregierung warten. Froh ist der Bürgermeister, dass vor Ort eine Testmöglichkeit vorhanden ist. „Testen könnte ein Instrument sein, damit das Vereinsleben wieder anläuft“, hofft Baaß. Die Johanniter hätten signalisiert, ihr Angebot auch auf längere Öffnungszeiten auszuweiten.

Dezentraler Impftag

Dankbar ist das Stadtoberhaupt auch für den dezentralen Impftag am kommenden Wochenende für Über-80-Jährige, die nicht die Impfzentren aufsuchen können. Die Arbeitsgemeinschaft Viernheimer Hilfsorganisationen hilft bei Organisation und Umsetzung der Aktion im Bürgerhaus. Dennoch fehle es im Moment noch an Impfstoff in Hessen. Den Frust mancher Vereine über das stillgelegte Vereins- und gesellschaftliche Leben kann er durchaus verstehen: „Im Moment ist alles Mist.“ Die Vereine versuchen weiterhin, die Angebote für Mitglieder entweder – soweit es möglich ist – real oder eben online aufrecht zu erhalten. Mitunter stehen die Vereine aber vor anderen Schwierigkeiten, wie Ingelore Bonfert erzählt. Der Naturheilverein Viernheim werde derzeit kommissarisch geführt und steht vor der Auflösung, wenn sich kein neuer Vorstand findet.

Die Vereinsvertreter wagten aber auch einen Blick in die Zukunft. Harald Hofmann vom Fachbereich Bürgerkommune und Engagementförderung im Amt für Kultur, Bildung und Soziales griff den Freiwilligentag auf. 2020 fand der in reduzierter Form mit Aktionen im Freien statt. 2021 würde der Tag ohne Einbindung in die Metropolregion stattfinden. Allerdings ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar, was in welchem Umfang möglich sein wird. Der Tenor unter den Vereinen war eindeutig – den Freiwilligentag solle man auf jeden Fall planen, vielleicht vornehmlich mit Projekten im Freien. Absagen könne man immer noch. su