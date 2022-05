Treffen auf Rovigoplatz

Viernheim. . Das kommunale Seniorenbüro feiert sein 40-jähriges Bestehen, und das Demenznetz Viernheim ist seit 15 Jahren aktiv. Aus diesem Grund lädt die Stadt die Bürger am Dienstag, 24. Mai, von 15 bis 19 Uhr zu einer großen Feier auf den Rovigoplatz ein. Bei der Veranstaltung stellen sich die beiden Einrichtungen vor. Außerdem gibt es nach Angaben der Verwaltung Informationen zum Thema „Mobilität im Alter“ sowie Live-Musik. Für Speisen und Getränke ist ebenfalls gesorgt. Um 16.30 Uhr beginnt der offizielle Teil der Feier, bei dem Bürgermeister Matthias Baaß sowie der frühere Bürgermeister und Landrat Norbert Hofmann Grußworte sprechen werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es beim SeniorenBüro unter Telefon 06204/98 82 36 oder per E-Mail an seniorenbuero@viernheim.de. red

