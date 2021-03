Viernheim. . Einen Alleinerziehenden-Treff planen AWO-Familienzentrum, der Fachbereich Bürgerkommune des Amts für Kultur, Bildung und Soziales sowie das städtische Gleichstellungsbüro. Zur Vorbereitung des Treffs sind interessierte Mütter und Väter am Mittwoch, 17. März, 17 Uhr, zu einer Videokonferenz eingeladen. Einwählen können sie sich im Internet unter gotomeeting.com mit der Meeting-ID-Nr. 707-715-285. Eine telefonische Teilnahme ist unter der Rufnummer 0891/21 40 20 90 mit dem Zugangscode 707-715-285 möglich. Weitere Informationen gibt es beim Gleichstellungsbüro unter Telefon 06204/98 83 64 sowie per E-Mail an gleichstellungsbuero@viernheim.de. red