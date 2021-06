Training in der Halle beginnt

Viernheim. Mit der Möglichkeit, wieder Mannschaftssport in der Halle durchführen zu können, haben die Handballherren des TSV Amicitia mit dem Vorbereitungstraining für die neue Runde begonnen.

AdUnit urban-intext1

Die Saison 2020/2021 war Ende Oktober 2020 unterbrochen und im Februar 2021 abgebrochen worden. Seit Herbst blieben die Mannschaften und das Trainerteam Christian Müller und Mirco Ritter nur online in Kontakt, hielten sich individuell fit und warteten auf die Rückkehr in die Halle.

Jetzt war es soweit: Nach sieben Monaten Pause warf die Mannschaft zum ersten Mal wieder Bälle in der Waldsporthalle. Das Trainerduo kann dabei weitgehend auf seine Mannschaft der vergangenen Runde bauen: Nur Florian Rech und Robin Unger haben Viernheim berufsbedingt verlassen. Mit Fabian Medler (TV Nieder-Olm) und Marius Walter (TSV Birkenau) sind die Ausfälle kompensiert worden. Außerdem kehrt Marcel König nach einer kurzen Handballpause wieder zu der Badenliga-Truppe zurück.

Langsames Tempo

Die Neuzugänge waren auch beim ersten Hallentraining schon dabei, bei dem aufgrund der langen Pause erst mal langsames Tempo angesagt war. Der Saisonstart ist erst für Anfang Oktober geplant. Vier Monate lang stehen nun Einheiten mit Lauf-, Kraft- und Hallentraining auf dem Trainingsplan der Herren.

AdUnit urban-intext2

Mitte Juli beginnen dann die Testspiele. Geplant ist mindestens eine Partie an jedem Wochenende. Fest ausgemacht sind bereits die Tests in Birkenau (24. Juli, 17 Uhr), in HSG Worms (29. August, 16 Uhr), gegen Wieblingen (4. und 25. September, 17 Uhr). Änderungen sind aber immer möglich. Außerdem nimmt der TSV Amicitia am Löwen-Cup in Heddesheim teil (30. Juli bis 1. August) und trifft dort in der Vorrunde auf die Drittligisten HG Oftersheim/Schwetzingen, SG Friesenheim-Hochdorf und Falken HSG Bieberau/Modau. Eine Woche später folgt der nächste Härtetest beim eigenen Helmut-Osada-Cup (6. bis 8. August) in der Waldsporthalle. Teilnehmer sind die SG Heddesheim, TSV Birkenau, HSG Worms, VTV Mundenheim, HSG Hanau, SG Friesenheim-Hochdorf und der TSV Amicitia als Gastgeber.

Zwei Staffeln mit acht Teams

Die Badenliga wird in zwei Staffeln mit jeweils acht Teams aufgeteilt. Die Viernheimer Handballherren sind in Gruppe A, Gegner in der Hallenrunde sind der TV Hardheim, TV Eppelheim, HG Oftersheim/Schwetzingen, TV Friedrichsfeld, SG Heddesheim, SG Leutershausen 2 und TSG Plankstadt. Bis Mitte Februar 2022 wird eine Hin- und Rückrunde gespielt. Vier Wochen später beginnen die Meisterrunde und die Abstiegsrunde mit Entscheidungsspielen um den Aufstieg und den Klassenerhalt. Der Meister soll so Anfang Mai 2022 gekürt werden. su

AdUnit urban-intext3