Training für den Beckenboden

Viernheim. . Die Beckenbodenmuskulatur wird nicht nur durch Geburten, sondern auch im Laufe der Jahre bei Bindegewebsschwäche instabiler. Das Familienbildungswerk bietet einen Kurs in Beckenbodengymnastik an, in dem die Funktion dieser Muskeln erklärt und verstanden wird. So kann der Beckenboden gezielt gestärkt werden. Der Kurs findet ab Mittwoch, 30. Juni, 14 bis 15 Uhr, im FBW statt. Die Gebühr beträgt 32 Euro für zehn Treffen. Anmeldungen nimmt das Familienbildungswerk unter der Telefonnummer 06204/92 96 20, per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de oder über die Internetseite www.familienbildungswerk.de entgegen. su

