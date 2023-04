Training beginnt am 28. April

Viernheim. Das Deutsche Sportabzeichen startet in die Sommersaison. Am Freitag, 28. April, beginnt in Viernheim das Sommertraining, das bis Ende September immer freitags um 18 Uhr im Waldstadion stattfindet. Treffpunkt ist das Eingangstor zum Waldstadion am Lorscher Weg.

Eine Woche später, am Samstag, 6. Mai, findet bereits die erste Abnahme für das Deutsche Sportabzeichen im Waldstadion statt, bei der die technischen Disziplinen und Laufdisziplinen abgenommen werden. Treffpunkt ist um 9 Uhr, ebenfalls am Tor am Lorscher Weg. Auch die Langstrecke im Radfahren kann an diesem Tag abgenommen werden. Treffpunkt für diese Disziplin ist um 9 Uhr an der Metropolitan International Schule (MIS) in der Walter-Gropius-Allee 3. Es besteht Helmpflicht.

Weitere Abnahmetermine für Einzelpersonen sind am Samstag, 17. Juni, 9 Uhr: Lauf und technische Disziplin (im Waldstadion) sowie Radsprint (Treffpunkt MIS); am Mittwoch, 28. Juni, 18 Uhr: Lauf und technische Disziplin (im Waldstadion); am Mittwoch, 13. September, 18 Uhr: Lauf und technische Disziplin (im Waldstadion) sowie am Samstag, 16. September, 9 Uhr: Lauf und technische Disziplin (im Waldstadion) sowie Radsprint (Treffpunkt MIS).

Die technischen Disziplinen und Laufdisziplinen können auch freitags um 18 Uhr während des Sommertrainings abgenommen werden. Weitere Abnahmetermine im Radsprint sowie für Gruppen sind gesondert per E-Mail an klaus51arp@t-online.de oder telefonisch unter 06204/93 82 70 2 zu vereinbaren.

Der Sportabzeichen-Obmann Klaus Arp sowie die Übungsleitungen und Prüfer freuen sich auf eine erfolgreiche Sommersaison. Weitere Informationen sowie alle Abnahmetermine sind auf der städtischen Homepage unter viernheim.de/kultur-freizeit-sport/sport/sportabzeichen zu finden. kur/red