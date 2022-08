Mit einem achten Platz in der Tageswertung haben die TSV Amicitia-Triathletinnen in Nürnberg ihre erfolgreiche Saison in der 1. Bundesliga fortgesetzt. In der Gesamttabelle liegen die Viernheimerinnen auf Rang fünf.

Teamchef Peter Grüber zog angesichts der beiden guten Platzierungen eine zufriedene Bilanz: „Ich bin wieder stolz auf mein Team.“ Die vier Athletinnen hatten in Nürnberg ein

...