Trainer gibt die Marschroute vor

Viernheim. „Wir wollen bis zur Winterpause noch sechs Punkte.“ Trainer Patrick Kloskalla legt die Marschroute für die Fußballerinnen für die verbleibenden vier Spiele im Jahr 2021 fest. Die nächste Gelegenheit, Punkte für den Klassenerhalt in der Oberliga zu sammeln, bietet sich morgen in Stuttgart.

Der TSV Amicitia tritt um 13 Uhr beim FSV Waldebene Stuttgart Ost an, dem Nachfolgeverein der SpVgg Stuttgart Ost. Die Gastgeberinnen liegen als Elfte momentan auf einem Abstiegsplatz. „Das sollte uns aber auf keinen Fall verleiten, die Stuttgarterinnen zu unterschätzen“, sagt Coach Kloskalla, die meisten Spiele seien knapp geendet. Stuttgart stellt die drittbeste Offensive der Liga und hat zwei Spielerinnen unter den aktuell besten Fünf der Torjägerliste. Diese Offensivkraft muss Viernheim einbremsen.

Personell sieht es allerdings wenig rosig aus: Mit Zeeh, Luca von Achten, Antonia von Achten, Kloskalla, Riedel, Becker, Lüger und Kielmann fallen erneut mehrere Spielerinnen aus. So müssen vor allem die Außenpositionen neu besetzt werden, damit die Frauen auch in Stuttgart punkten.

Oberliga-Fußball gibt es heute an der Lorscher Straße zu sehn. Die B1-Juniorinnen empfangen um 14 Uhr den Hegauer FV. Vor dem spielfreien Wochenende hatte der TSV Amicitia in Münchingen den vierten Saisonsieg eingefahren und sich auf Platz vier verbessert. Der heutige Gegner liegt zwar nur einen Platz vor den Fußballerinnen, hat aber schon vier Punkte mehr auf dem Konto. Hegau zählt zu den Topfavoriten der Liga und ist dieser Rolle bislang auch gerecht geworden – alle sechs Saisonspiele wurden gewonnen. Es wird also keine einfache Aufgabe für die Viernheimerinnen, die mit ihrer bisherigen Punkteausbeute aber schon über den Erwartungen liegen.

Bereits um 12 Uhr empfangen die D-Juniorinnen die Jungs der SG Oftersheim 2 an der Lorscher Straße. Die Frauen 2 spielen heute um 18 Uhr beim SV Laudenbach und wollen dort ihre Spitzenposition der Landesliga untermauern. Aktuell stehen die Viernheimerinnen ungeschlagen ganz oben an der Tabelle. Gastgeber Laudenbach liegt als Fünfter im Mittelfeld der Liga.

Morgen geht es an der Lorscher Straße weiter mit Mädenchfußball. Die B2-Juniorinnen spielen um 11 Uhr gegen den TSV Reichartshausen. Ab 14 Uhr findet ein Spieltag der E-Juniorinnen statt, die TSV-Amicitia-Mädchen haben TSG Rheinau, SG Oftersheim und die SG Hohensachsen zu Gast. su