Tourismus in der Region

Viernheim. Die touristischen Ziele in der Region sind vielfältig. Das möchte die Tourismusagentur, ein Fachbereich der Wirtschaftsregion Bergstraße/Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB), mit ihrer Pop-Up Tourist-Information im Rhein-Neckar-Zentrum Viernheim in der kommenden Woche bereits zum fünften Mal unter Beweis stellen. Begleitet wird die Aktion von täglich wechselnden touristischen Partnern sowie von Erzeugern regionaler Produkte und kulinarischer Spezialitäten. Die Pop-Up Tourist-Information „NibelungenLand“ ist während der Öffnungszeiten des Centers im Hauptgang auf Höhe der Bäckerei Grimminger zu finden.

Den Auftakt machen am Montag, 2. August, die Stadt Lorsch gemeinsam mit dem Kloster Lorsch. Die Stadt Lindenfels eröffnet am Dienstag, 3. August, den Thementag „Wandern & Outdoor“ und informiert am Vormittag über die zahlreichen Wandermöglichkeiten rund um den Kurort. Am Nachmittag übernimmt eine Rangerin des Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald.

Sagensammler zu Besuch

Am Mittwoch, 4. August, steht das Thema „Radfahren“ im Mittelpunkt. Den ganzen Tag können Besucher die umliegenden Radrouten gemeinsam mit der Stadt Lampertheim unter die Lupe nehmen.

Einen kleinen Einblick in das Thema „Genuss & Wellness“ gewährt das Parkhotel Krone am Donnerstag, 5. August, und macht so Lust auf eine Auszeit in unmittelbarer Nähe des Schlosses Auerbach.

Wer bei „Sagen & Mythen“ gerne die Ohren spitzt, sollte einen Besuch am Freitag, 6. August, nicht verpassen. Dann sind die Sagensammler Miriam und Peter Seisler zu Besuch. Der Nachmittag steht im Zeichen der Drachen. Legenden und Geschichten über die schuppigen Fabelwesen hat das Deutsche Drachenmuseum Lindenfels in petto.

Zum Abschluss am Samstag, 7. August, geben sich die regionalen Königinnen und Hoheiten am Stand der Tourist-Information ein Stelldichein. Aus Schriesheim wird der Winzer Max Jäck vor Ort sein, um seine Arbeit vorzustellen. Im Anschluss gibt die Touristische Arbeitsgemeinschaft Vorderer Odenwald einen Überblick über die Ausflugsziele in den zehn dazugehörigen Odenwald-Kommunen. red