Torloses Unentschieden

Viernheim. Die Fußballerinnen des TSV Amicitia sind in der Oberliga immer noch ungeschlagen und stehen auf Rang drei der Tabelle. Erneut gelang gegen ein Team aus der unteren Tabellenhälfte kein Sieg, bei den VfL Sindelfingen Ladies reichte es nur zu einem torlosen Unentschieden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der TSV Amicitia startete gut in die Partie und hatte gleich zwei Möglichkeiten. Laura Schell und Laura Riedel verpassten es jeweils, per Kopf die frühe Führung zu erzielen. Auch Audrey Mas scheiterte, als sie in der vierten Minute alleine mit dem Ball aufs gegnerische Tor zulief. „Danach gab es 85 Minuten lang auf die Socken“, fasste Trainer Patrick Kloskalla die Partie zusammen. Von der robusten Marschroute der Gastgeberinnen ließen sich die Viernheimerinnen beeindrucken und verloren ihr Spiel aus den Augen. Den Gästen, bei denen immerhin zehn Spielerinnen nicht einsatzfähig waren, gelang es einfach nicht, wieder die Kontrolle zu bekommen.

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich nicht viel. Der TSV Amicitia mühte sich, brachte aber keinen vernünftigen Angriff mehr vor das Tor. Stattdessen kam der Tabellenelfte in der Schlussphase sogar noch zu zwei guten Einschussmöglichkeiten. „Deshalb müssen wir mit dem einen Punkt zufrieden sein“, sagte Kloskalla, ärgerte sich aber dennoch über das Ergebnis: „In Anbetracht der eigentlichen Kräfteverhältnisse und des guten Beginns sind es dann aber zwei verlorene Punkte.“

TSV Amicitia: Nicola Seifert, Pauline Kloskalla (66. Celine Danisch), Laura Riedel, Denise Stricklan, Valeria Mangione, Jessica Ströbel (66. Maggy Horvath), Audrey Mas, Lorena Daub, Oliwia Reszczynska, Svenja Lüger, Laura Schell. su

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2