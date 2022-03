Torlose Punkteteilung im Lokalderby

Viernheim. Nach 90 gespielten Minuten des Lokalderbys zwischen dem TSV Amicitia 2 und der SG Viernheim waren sich beide Trainer einig: Das torlose Unentschieden geht in Ordnung, denn keine der beiden Mannschaften hätte einen Sieg verdient gehabt. Die Reserve der Blau-Grünen hatte vor dem Seitenwechsel leichte Vorteile, in der zweiten Halbzeit vergaben die Gäste durch Christian Hauser die beste Chance des Spiels.

Die Orangenen beschränkten sich vom Anpfiff weg weitgehend darauf, den Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten, was auch überwiegend funktionierte. SG-Keeper Dennis Steiner musste nie ernsthaft eingreifen. Auf der Gegenseite konnten sich die Hausherren bei ihrem Torhüter Marvin Winkenbach bedanken, als er nach einem schnell ausgeführten Freistoß gegen den völlig frei stehenden SG-Angreifer Hauser per Fußabwehr einen Rückstand verhindern konnte. Ansonsten war die schwache Partie von vielen Abspielfehlern und technischen Unzulänglichkeiten geprägt. Allerdings ging es trotz aller Brisanz fair zu, was auch ein Verdienst von Schiedsrichter Soner Dinler, dem besten Mann auf dem Platz, war.

„Ich habe dem Unparteiischen zu seiner guten Leistung gratuliert. Mit dem Punktgewinn bin ich zufrieden, denn wir sind hier mit dem letzten Aufgebot angetreten“, so das Fazit von SG-Coach Ralf Dalmus, der mehr als eine Stunde lang als Abwehrchef selbst im Einsatz war. Oft will er das orangene Trikot aber nicht mehr überstreifen, „denn in meinem Alter zwickt es immer wieder irgendwo, diesmal ist es der Rücken“.

Auch sein Gegenüber Tobias Kleiner hatte kein gutes Spiel gesehen: „Wir haben zu viele Bälle im letzten Drittel verloren und uns einfach nicht gut genug bewegt. Wir müssen mit dem Punktgewinn zufrieden sein, nachdem die Chancen vor der Pause nicht genutzt wurden.“

In der Tabelle konnten beide Teams keinen nennenswerten Boden gutmachen. Die Reserve des TSV Amicitia belegt mit 15 Punkten Platz elf, die SG Viernheim ist mit zehn Zählern Zwölfter. JR